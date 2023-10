En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano.News, Gustavo González, presidente de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), explicó un revelador informe sobre las particularidades del consumo en el escenario nacional.

El escaso consumo de la población argentina

El titular de la entidad comenzó diciendo: “Es para preocuparse y ocuparse con base en las posibilidades que tiene la Argentina con los recursos pesqueros. Elaboramos un informe que surge de una inquietud que teníamos desde la cámara a nivel comercial, de por qué el 95, el 97 por ciento de lo que se produce a nivel capturas en el país se exporta y tan poca demanda de mercado interno, y después lo terminamos haciendo público porque la verdad los números, además de ser llamativos, eran preocupantes”.

“La Argentina, pese a que tiene 4.700 kilómetros de litoral marítimo y una de las plataformas marinas más ricas en cuanto a productos del mar, está último en los niveles de consumo de pescado a nivel mundial, último a nivel de consumo de pescado de Latinoamérica, dado que no hay mucha cultura de consumo, pensemos que la media a nivel mundial es de 17 kilos mensuales por persona. Argentina está en 5”.

La cultura de la carne como obstáculo

González continuó diciendo: “Latinoamérica está en 20 y esos números empezaron a llamar la atención. Si a eso le agregamos el condimento de este estudio que un 30% de la juventud, en una franja etaria entre los 16 y los 22 años, nunca consumieron pescado o productos del mar, tiene que asociarse con varios temas, pero principalmente con la cultura de alimentos y la pasividad de llevar a la mesa los productos de mar”.

“Pienso que los motivos es una sumatoria de cosas”, reflexionó el directivo. “El principal tiene que ver con la cultura, nosotros tenemos mucha cultura de comer carne, por lo tanto, los índices de alimentación están basados en eso y por ahí no tanto conocimiento con el pescado, no solo a la hora de comerlo, sino cómo prepararlo, qué productos están disponibles y eso que no genera la demanda, al no generar la demanda no se genera la comercialización, entonces los puntos de acceso para poder comprar pescado son chicos”.

Faltan puntos de venta

“El informe hablaba que solamente en la provincia de Buenos Aires hay más de 150 mil puntos de venta de carne y unos 170 mil de verduras y no hay ni siquiera 100 de pescado. Eso ya te marca un limitante a la hora de poder acceder al producto. Esa falta de oferta también hace que haya especulación en los valores y que los valores sean altos con relación a lo que cobra el productor, a lo que realmente debería salir con base en las posibilidades que tiene la argentina de comercializar pescado”.

Argentina, gran exportador

“De Argentina se exportan a nivel mundial más de 1700 toneladas de productos de mar, con ese número se podría abastecer todo el mercado de Argentina. Es mucho lo que produce Argentina a nivel pescado y es mucho lo que tendría por producir, porque no está desarrollado dentro de la Argentina y tiene además del litoral marítimo, muchos ríos y lagos donde se podría hacer apicultura y criadero de peces que no están desarrollando ni en un 2% de lo que tiene posibilidades la Argentina, por lo tanto, el techo de producción a donde podríamos llegar es muy alto”.

Argentina exporta la gran mayoría de lo que produce en su litoral marítimo

Oportunidad de cambio

Por último, González sostuvo: “A nivel de mercado interno, vemos difícil que haya cambios significativos, pero por supuesto es el momento de decir, de acá vamos para arriba y empezar a hacer acciones tanto a nivel empresarial como gestiones políticas, para dar un poco de difusión y empezar a hacer alguna medida que permita tanto la comercialización, la llegada a puntos de venta, como algunas promociones o dar conocimiento de cómo consumir el pescado. Eso hay que hacerlo sin lugar a dudas”, concluyó el entrevistado.

