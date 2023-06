El día contra el abuso y el maltrato a las personas mayores se conmemora el 15 de junio y, por desgracia, los datos no son positivos. Para analizar cuál es la realidad de los adultos mayores, Viviana Bilezker, psicoterapeuta Humanista Fundadora y directora el Faro, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), e indicó:

“Desde conclusiones y estudios de derecho sobre las personas mayores se sugiere y se aconseja empezar a instalar esta idea de persona mayor en lugar de adulto mayor, que lo tenemos muy incorporado, para hacer una distinción entre el fin de la adultez y el comienzo de la vejez como una etapa de la vida, y darle dignidad a la vejez como etapa de la vida”.

La realidad de los mayores

“Hoy nuestros viejos en general no tienen una vida digna porque, para empezar, es una población muy heterogénea, altísima en su riqueza y variedad. Tenemos personas mayores con funcionalidad completa, con independencia, capacidad cognitivas óptimas y tenemos el otro espectro, personas mayores dependientes, con deterioro cognitivo y en el medio una gran variedad, entonces para pensar en un trato digno tenemos que pensar con criterio inclusivo, que se registren las diferentes necesidades, pero eso no existe.

Hay una tendencia a homogeneizar a la persona mayor, y partir de la idea que más o menos necesitamos lo mismo, podemos lo mismo, eso ya es maltrato”, comentó Bilezker.

Luego, expresó que “tenemos que entender los desafíos que afronta una persona mayor, hoy es el día de la toma de conciencia del abuso y del maltrato, pero en realidad esto debería ser todos los días, días conscientes”.

“Uno de los pilares del maltrato o del abuso está más allá de lo obvio, cuando vemos en las noticias que una persona mayor fue asesinada, fue abusada sexualmente, fue estafada, eso son los grandes abusos y maltratos que son para tener en cuenta, pero también están los pequeños abusos y maltratos de todos los días, los que se sufren en intimidad, que no se denuncian, muchas personas son abusadas y maltratadas en el seno familiar, económicamente, psicológicamente".

Hay un gran porcentaje de mujeres que son maltratadas y abusadas, es más que en varones. No hay costumbre de denuncias y esto pasa porque no se conocen los derechos, no se denuncia por miedo, por una serie de variables. O sea, hoy debería ser también un día para la toma de conciencia del poder que tienen las personas mayores para hacer saber cuando son abusadas y maltratadas”, remarcó.

Darles su lugar

“Los mayores, muchos están en condiciones de aportar sus reflexiones desde su experiencia de vida, cuidar a otros, también están en condiciones de reunirse entre si y fomentar el desarrollo de sus capacidades, de hacer redes de apoyo mutuo, en vez de aislarse”, consideró Bilezker.

“Tendríamos que tener educación gerontológica todos los miembros de la sociedad. Esto debería estar incluido en los planes de estudio, porque si no cambiamos el modelo de vejez que tenemos actualmente, los que hoy son niños, si no cambiamos el paradigma, van a llegar al mismo modelo.

El problema con este modelo es que los mayores están excluidos, no están reconocidos en sus valoraciones, no tienen una vida digna ni un acceso a una vida digna. Hay que educar desde la temprana infancia".

Algo importante a destacar es que ante todo es una persona, que sea viejo, tenga dificultades, problemas de salud, es su realidad, es un ser humano con derecho y eso tiene que estar muy claro”, expresó.

Por último, reflexionó que “hay mucho por hacer, colaborar para que puedan expresar sus temores, no se olviden que la vejez es la antesala de la muerte, y también se rechaza a la vejez porque de alguna manera se ve en el horizonte que después está la muerte".

Muchas veces hasta la misma persona mayor se autorechaza porque teme lo que le espera, no tiene con quien hablar y sufren en silencio. Tenemos que alojar la verdad de la vejeces para que cada persona sienta que tiene algo para aportar a la sociedad”.

