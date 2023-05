Reconocimiento: inauguraron la esquina del canillita en la ciudad de Mendoza

En una sentida ceremonia, vecinos y vendedores de diarios, inauguraron la esquina del canillita. Se ubica en la esquina de las calles Paso de los Andes y Pueyrredón. Donde se descubrió un mosaico que perpetúa el nombre de un emblemático vendedor de diarios, Juan Antonio Vidable

En el acto, en que se declaró la esquina del canillita, junto a la familia estuvo el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez y el secretario del Gremio de los Canillitas, Raúl Camargo.

En declaraciones a Ciudadano.news Suárez destacó: “Muy emocionado, acabamos de culminar un acto muy emotivo con vecinos de esta esquina de Pueyrredón y Paso de Los Andes de Ciudad. Escuchando un pedido de los vecinos de rendir un homenaje a un canillita amigo de los vecinos, Juan Antonio Vidable, hemos denominado una ordenanza del Concejo Deliberante de esta esquina como la esquina del canillita, un homenaje a Juan y a todos los canillitas de Mendoza, a los que están y los que no están".

“Uno pasaba por esta esquina, siempre él estaba mirando a los autos con una sonrisa. Una gran persona es de admirar. Más que quien nos enviaba el diario era un amigo. Estas pérdidas duelen, pero también hay que dejar un mensaje", expresó el jefe comunal.

Y amplió: "El mensaje de la Ciudad es esto, escuchar a los vecinos en querer rendir homenaje y poder concretarlo y poner en valor al que labura, al que se esfuerza un montón en momentos tan difíciles. Hay gente trabajando que hace que la sociedad, la ciudad, Mendoza y el país funcione, así que es un gran homenaje a los trabajadores, a todos”.

Por su parte, Raúl Camargo, secretario gremial de canillitas, agregó: “Como es la vida del canillita, muchas veces la gente no la conoce, no tiene idea de todo lo que sucede detrás de ese diario que el canillita le deja bajo su puerta. Qué lindo esto, que la gente nos ponga en valor. Es un premio a la solidaridad porque la mayoría de los canillas son así, el contacto con la gente, la familiaridad con la gente. Me sorprendió que vengan tantos vecinos, muchos compañeros de trabajo están presentes".

“Uno de los puntos que aproveche para hablar con el intendente es el fortalecimiento de los puntos de venta, necesitamos urgente la ampliación del rubro que solo la trae una ordenanza, como se comprometió y se viene comprometiendo, lo van a realizar”, concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo