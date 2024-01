Se vence el plazo para recategorizarse para los monotributistas y, a veces, saber qué hacer resulta complicado sin una guía. Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con el abogado laboralista Juan Pablo Quiesa quien explicó:

“Puede ser que AFIP te recategorice y no lo haga como corresponde. El 22 de enero vence la recategorización del monotributo a las 23.59 horas y tienen que recategorizarse porque es obligatorio por ley, hacerla el 20, en este caso el 22 de enero, y la otra en julio, 20 y 21 de julio. Es obligatorio, son dos por año”.

Qué tener en cuenta

“Obviamente que son los últimos 12 meses. Es todo lo que vos facturaste de enero a diciembre. Los últimos 12 meses, si hiciste una factura por mes, son 12 facturas”, comentó Quiesa y luego agregó: “Ese monto lo tenés que colocar en el sistema, con tu clave fiscal y con tu cuit. (…)

Cuando entras al escritorio, hay una opción que es monotributo. En esa opción sale un cartel que dice “vence el 22 de enero la recategorización” y abajo dice “recategorizarme”.

Apretás “recategorizarme” y el sistema te va a decir todo lo que facturaste, todo lo que vendiste, todo lo que compraste con tarjeta, débito, te cuenta todo. Pero es un resumen, no le des importancia, porque en el monotributo no tenés que poner las compras, tenés que poner las ventas”.

“Después te dice tu categoría y ahí aparece un cartel, un cuadradito, que dice “colocar cada facturación de enero a diciembre”. Tenés que poner lo que facturaste. Ojo porque si vos en noviembre hiciste una factura y te equivocaste o no la cobraste y la anulaste mediante nota de crédito, restala”, explicó.

“Entonces tenés el monto, lo colocás, aceptás y te recategorizas. Lo hiciste en 10 segundos y te pasa que te quedás en la letra.

O sea, eras B, te quedás en la B si no pasa el parámetro. Si estás bajo del parámetro, bajás a la A.o si te fuiste al demonio, te vas a la C, a la D, a la E, a donde no tengas que irte, según la categoría”, remarcó.

Qué pasa si no facturé

“Tenés que hacerlo igual y tenés que poner cero. ¿Sabés por qué tenés que poner cero? Porque el 23 de enero, la AFIP te va a que te va a recategorizar y va a tomar las compras, las ventas, te va a tomar la comida del perro, te va a tomar cuando fuiste al cine, te va a tomar todo. ¿Para qué? Para llevarte al autónomo. ¿Para qué? Para que pagues IVA, para que pagues Ganancias, para que pague más impuestos”, recalcó.

