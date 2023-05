¿Realmente conocés a tu perro? Te contamos 10 mitos que te van a sorprender

Están presentes en casi todo el mundo. Acompañan al hombre desde los albores de la civilización, y más atrás también, cuando acompañaba a nuestros antepasados cavernícolas. El perro, ese amigo fiel, tiene mucho para dar. Incluyendo sorpresas.

Es que por más que estemos convencidos de que conocemos muy bien a nuestro animal de compañía, hay varias particularidades que nos pueden llegar a descolocar. Sabemos que tienen un excelente olfato, por ejemplo. O que su oído, cuando son jóvenes, puede ser un poder único. Sin embargo, hay mitos que rodean el comportamiento perruno, y aquí tenemos una lista que lo reafirma.

1) Si mueve la cola está contento

Falso. La cola de los perros se mueve también cuando sufren de ansiedad, nerviosismo, agresividad o frustración. Hay que tener en cuenta todo el cuerpo del perro: orejas, postura y expresión pueden significar algo contrario a lo que creemos.

2) Todo lo ven en blanco y negro

Es verdad que la visión de los perros es distinta a la del ser humano, y que no pueden distinguir toda la gama de colores. Pero sí pueden distinguir cambios cromáticos, entre ellos el azul y el amarillo, y tonos grises. Sí les cuesta ver colores cálidos, como el naranja y el rojo.

3) Un año humano equivale a siete años perro

Craso error. No es fácil sacar bien la cuenta de cuántos años nuestros tiene el pichicho de la casa. La esperanza de vida de un perro depende de la genética, la alimentación, el tamaño y el estilo de vida. Un chihuahua vive muchos años más que un gran danés, por ejemplo.

4) No pueden ver en la oscuridad

Otro de los tantos errores que cometemos los humanos. Los perros, junto con los gatos, pueden ver en la oscuridad gracias a una capa de células que poseen en la retina.

5) Si tienen la nariz seca, están enfermos

No es tan real. Si el perrito tiene la nariz seca no es indicativo de alguna patología. No está relacionada con fiebre ni otras enfermedades. La mejor manera de saber si tiene temperatura es colocar un termómetro vía rectal.

6) La saliva de los perros cura las heridas

No solamente no cura las heridas, sino que el lamido del perro puede infectarlas y dificultar la cicatrización. Sin embargo, al principio puede limpiar las heridas y quitar la suciedad, pero a continuación conviene hacer una higiene profunda.

7) Los perros no transpiran

No transpiran, como los seres humanos, a través de todo el cuerpo, pero sí lo hacen. Pierden calor a través de las glándulas sudoríparas de sus almohadillas, y no a través de la piel.

8) La boca del perro es más limpia que la del ser humano

No solamente no es más limpia que nuestra boca: la del perro puede estar más contaminada, ya que está más cerca del suelo.

9) Los perros finos siempre tienen enfermedades

Si bien es cierto que la genética juega un papel importante en la salud del can, en muchos casos se puede ver que los perros de raza no desarrollan enfermedades. Que sea un animal con pedigree no significa que vaya a vivir con complicaciones.

10) Los perritos callejeros nunca se enferman

Otro mito humano - perro: los mestizos pueden tener menos predisposición a padecer patologías, pero eso no quita que puedan enfermarse de vez en cuando.