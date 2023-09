“¿Quién te dijo eso?”, la campaña que invita a debatir sobre discursos violentos

“¿Quién te dijo eso?”, es la consigna de una interesante campaña nacional, con impacto internacional, lanzada en la web por la asociación civil Comunicación para la Igual y apoyados por la Fundación Böll.

El mensaje se repartió en diferentes videos donde las personas, particularmente jóvenes, debaten sobre temas políticos, económicos, referidos a la salud, a la educación, a seguridad y a género.

Ciudadano.News conversó con Ludmila Fernández López, comunicadora social, doctora en Ciencias Sociales del CONICET y máster en estudios de género, identidades y ciudadanía por la Universidad de Cádiz (España). Ella es parte de Comunicación para la Igualdad, quien explicó: "Venimos trabajando hace por lo menos 4 años en los discursos de las nuevas derechas, las derechas alternativas, cómo avanzan los evangelismos, los conservadores a nivel global y también en Latinoamérica".

En esa línea, agregó: "Las feministas estamos muy preocupadas por estos fenómenos desde hace, al menos 4, años. En ese marco, decidimos realizar esta campaña para desarmar frases hechas, lugares comunes o construcciones que han permeado muy profundo y por eso elegimos el nombre '¿quién te dijo eso?'. Escuchamos en redes sociales afirmaciones como 'hay que matarlos a todos', 'hay que quemar todo', 'hay que dolarizar', etcétera. Nosotros proponemos debatir esos eslóganes con respeto".

Así, detalló Ludmila que "nos fuimos de la agenda exclusivamente feminista o de género y nos metimos en temas que también nos preocupan y que atañen a la educación, a la seguridad, en definitiva, a la vida colectiva, que creemos que en este momento están en peligro".

Sobre el esquema de difusión que espera tener la asociación civil, la especialista detalló: "El público que esperamos alcanzar es nuestro mayor desafío. Los algoritmos que ‘gobiernan’ la comunicación digital signan un menú a la carta, ya que cada persona tiene su propia selección de contenidos, el algoritmo decide qué te va a mostrar de forma personalizada".

Y explicó: "Buscamos hablar sobre todo con varones jóvenes, personas que no estén convocadas por el discurso feminista, ni de derechos humanos, ni de igualdad, quizás no porque no les interese, sino porque no han sido convocados desde ahí. Buscamos romper esos algoritmos y generar los debates, por lo menos llegar. Pensamos en chicos y chicas que tienen más a la mano discursos individualistas, de meritocracia, de destruir el estado, de romper, una pulsión que va por otro lado. La idea es que nuestro material invite a abrir debates, a plantear que hay otra mirada, otra visión".

La campaña "¿Quién te dijo eso?" se emite por el canal de YouTube de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, donde ya hay algunos videos publicados.

Producción periodística: Daniel Gallardo