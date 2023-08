Qué es el phubbing y cómo evitar caer en esta práctica

El término "phubbing" proviene de la combinación de las palabras "phone" (teléfono) y "snubbing" (ignorar/desairar), y se refiere a la acción de no prestarles atención a las personas que te rodean, en favor de tu teléfono celular. Esencialmente, es el acto de estar ‘inmerso’ en el teléfono, que a las personas que están presentes en la vida real.

Rocio Arcuri, fundadora de PsicoPsimple y licenciada en Psicología conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y reflexionó acerca de esta problemática moderna que afecta a personas de un amplio espectro etario.

“Termina resultando problemático porque nos desconecta del contexto de quien tenemos enfrente para, en cambio, meternos ahí en las pantallas y seguramente en las redes”, comenzó aclarando la especialista.

“Resulta superproblemático, sobre todo para el interlocutor, para la persona que tenemos enfrente en ese momento, que se siente de alguna forma ignorada. Creo que nos afecta a todos desde que el teléfono celular, es algo que está en nuestras vidas desde hace años”, opinó Arcuri.

Causas del phubbing

“No sé si hay como una única o exclusiva causa. La realidad es que más bien hay condiciones o factores que hacen más probable que esa conducta aparezca. Si una persona, por ejemplo, depende de un mensaje en el celular para un proyecto importante por el cual están a punto de contactarlo, bueno, tiene muchísimas chances de dejar de prestar atención a la conversación que está teniendo en ese momento, cada vez que le lleguen notificaciones”, aclaró la licenciada en Psicología sobre el origen que pueden desatar esta problemática.

“Podemos pensar en factores un poco más amplios que pueden ser más probables, como por ejemplo, el FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo de perderte cosas que pueden estar pasando en ese momento en las redes. Hay personas que tienen más miedo de perderse esas cosas y hay otras que no tienen tanto miedo y no tienen problema de verlas después. Diría que hay factores más genéricos o específicos de la explosión que puede hacer más probable que una persona emita esa conducta, pero no habría causas directas”, analizó la especialista.

Finalmente indicó cuál es la edad que es más proclive al phubbing: “Hoy lamentablemente hay niños de 6 años que ya tienen un teléfono celular. Hay chicos muy chicos que les dan estos dispositivos. Mientras menor sea en edad la persona y más acceso tenga a la pantalla, más chances hay que se enganche con estas conductas”, detalló Rocio Arcuri.

¿Cómo identificar si tienes comportamientos adictivos con tu celular?

Es posible que estés experimentando conductas adictivas con tu teléfono si:

Te sentís inseguro o ansioso cuando no tenés tu celular encima.

Descuidás a las personas que te rodean al estar demasiado concentrado en tu dispositivo.

Durante encuentros con amigos, todos están más pendientes de sus dispositivos que de la conversación.

Siempre tienes el teléfono junto al plato cuando sales a comer en bares o restaurantes.

Utilizas constantemente el celular en el transporte público.

Durante reuniones familiares o con amigos, no soltás el celular.

En espacios públicos, te resulta difícil soltar el celular y dejar de usarlo.

Experimentas nomofobia, un miedo irracional a quedarte sin tu celular.

¿Cómo evitar el phubbing?