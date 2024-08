Problemática "ni-ni": la angustia de los jóvenes que ni estudian ni trabajan

En una conversación profunda y reflexiva con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), el psicólogo Pablo Melicchio expresó su preocupación por el creciente número de jóvenes que no estudian ni trabajan, un fenómeno que afecta al 20% de la población joven a nivel mundial. Según Melicchio, la falta de ocupación en esta etapa crucial de la vida puede tener consecuencias devastadoras para la identidad y el bienestar emocional de los jóvenes.

El término "ni, ni" ("ni estudia, ni trabaja) se emplea para referirse a personas desempleadas que no están recibiendo educación ni formación profesional.

Melicchio destacó que la adolescencia y la juventud son periodos en los que, si bien es común experimentar incertidumbre sobre el futuro, el paso del tiempo sin una dirección clara puede transformarse en un problema grave. "El trabajo no solo genera independencia, sino que también establece identidad. Muchas veces somos en función de lo que hacemos, y eso nos da un ser y un estar en el mundo", explicó. Para Melicchio, un joven que no encuentra su pasión ni propósito corre el riesgo de caer en cuadros depresivos y de ansiedad, especialmente en un entorno familiar que no proporciona contención emocional o económica.

El psicólogo también subrayó la importancia de la presión, aunque controlada y enfocada en objetivos claros, para evitar que los jóvenes queden atrapados en la inactividad. "Cierta presión es importante, la mejor es la que uno se pone. Pero muchas veces hay una casa donde no te pueden seguir manteniendo, y si el joven no toma herramientas, esto puede llevar a mucha angustia", afirmó Melicchio. La vida, para él, consiste en acumular herramientas que permitan enfrentar el mundo y darle sentido a la existencia.

En su análisis, el entrevistado abordó también el papel de las distracciones modernas, como las redes sociales y las series de televisión, que mantienen a los jóvenes alejados de la realidad y de la necesidad de enfrentar su futuro. "Es una sociedad que tapa los síntomas, y por eso las redes sociales, las aplicaciones, las series... pero llega un momento en el que tienes que salir al mundo y encontrar tu lugar", comentó.

El psicólogo propone un enfoque más dialogante para las familias, donde el acompañamiento y la conversación sobre los posibles caminos a seguir sean la clave para ayudar a los jóvenes a encontrar su rumbo. "Hoy no es el momento para que los efectos positivos vengan de la represión o de lo imperativo. Son tiempos riquísimos para el diálogo, y ese diálogo puede generar una presión sana", sugirió Melicchio.

"Es un momento de mucha incertidumbre donde la juventud, no está incluida".

Finalmente, el experto reflexionó sobre cómo la sociedad actual contribuye a la falta de rumbo de los jóvenes, señalando que, aunque antes se les exigía madurez temprana, hoy no se les brinda las herramientas necesarias para independizarse ni se les incluye plenamente en el mercado laboral. "La juventud no está incluida, y le generan un montón de distracciones para que no se orienten en lo más importante de la vida, que es encontrar una vocación, una misión", concluyó.

Repasá al entrevista completa: