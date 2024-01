Primer campamento canino causó furor en las redes sociales

Bárbara Jaidar, Educadora Canina, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News). Después de felicitar a la entrevistada por la propuesta innovadora y la respuesta del público pet friendly, se le preguntó de qué se trata que vayan de campamento y esto nos dijo:

“Por suerte ya los perros son más importantes que antes, le están dando la bola que merecen. Y lo del campamento en realidad surgió como un fin de año, como los niños en el colegio, hacer el cierre de año. Pero de los perros. A ver, yo me imagino... la torre de Babilonia, digo, muchos perros diferentes razas.

La organización del campamento

“Ellos en realidad ya se conocen, ellos ya son compañeros de la guardería, de los paseos, no es que de un día para el otro se vieron directamente en el campamento"

"No era juntar perros que no se conocen de repente en un micro. En realidad, fue solo pasar el día, no fue realmente un campamento con carpa y quedarse a dormir como los reales. Fue ir a pasar el día, yo me estoy haciendo la idea de hacer la guardería en Moreno"

Fuimos todos para allá, pasamos el día y el mismo día a la noche volvimos. Es algo que no hacemos habitualmente, fue como un cierre de año, bueno ahora con todo el revuelo que tuvo, no sé si va a seguir, pero fue eso, fue el cierre de año, el campamento de fin de año, y no es algo que organicemos seguido”, comentó la entrevistada.

El despertar de la idea

“La idea en realidad la tengo hace mucho, hace mucho que quiero hacer esto, pero bueno, era muy difícil también conseguir un micro que acepte llevar perros... me costó mucho eso, pero bueno, apenas lo conseguí, hablé con todos los padres y todos accedieron en el momento, les pareció increíble la idea y bueno lo pudimos hacer".

"Ya me conocen, o sea, ya ellos conviven conmigo todos los días del año. Esa era una duda de mucha gente, de cómo le confían el perro si no la conocen"

" Pero los perros conmigo ya tienen un vínculo de hace tres años. Irse conmigo es lo mismo que irse con su familia. Y en ese lugar había gente calificada como para ayudar a las mascotas o a los caninos. O tal vez, a no generar conflictos, también para resguardar la salud”.

El equipo de trabajo

“Yo trabajo con mi hermano y con mi cuñada, vine con un amigo ese día y en realidad lo de que no haya conflicto ya lo pensamos, con qué perros podían ir, o sea, lo pensamos antes de ya estar ahí. Obviamente, si hubiera conflicto lo íbamos a solucionar, pero lo importante era que el grupo ya se lleve bien de antes”.

“Me parece que es novedoso la experiencia. Si todo está controlado, creo que tienen un montón de terreno para empezar a andar con esto".

"Es como que de alguna manera el éxito de la idea creo que las redes lo reflejan, los chocó y está buenísimo tomarlo mejor para poder repetirlo. Y también por esto de que ahora los perros ya dejan de ser lo que eran antes y ahora son importantes”, culminó la entrevistada.

Producción periodística: Sebastián Peralta – Fernando García