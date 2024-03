Piden que se jerarquice presupuestariamente la educación universitaria

En una entrevista exclusiva con el rector de la Universidad Nacional de Rosario Franco Bartolucci, en Círculo Político (de 14 a 16, por CiudadanoNews 91.7), exploramos las implicancias del reciente anuncio del Gobierno sobre el incremento presupuestario para las instituciones educativas. A continuación, presentamos los testimonios clave de esta conversación.

ꟷ¿Qué opinás sobre el aumento del 70% en el presupuesto para universidades?

ꟷPrimero, quiero aclarar que no hemos recibido confirmación oficial. No hemos tenido comunicación directa del área educativa del Gobierno nacional, ni se ha emitido un acto administrativo o una resolución formal. Hasta ahora, nuestra única fuente de información es lo que circuló ayer a través de los medios de comunicación. Para ser serios, en un contexto extremadamente delicado como el que atravesamos, debemos esperar a tener información oficial antes de emitir opiniones definitivas.

“Si este aumento fuera cierto, sería importante, ya que algo siempre es mejor que nada. Sin embargo, claramente sería insuficiente. Durante el mismo período, la inflación superó el 200%, lo que significa que este incremento no sería suficiente para proyectar todas las actividades con normalidad hasta fin de año. Aun así, esperaremos a tener confirmación oficial antes de tomar una posición definitiva”.

ꟷ¿Cómo afectaría este aumento a las actividades universitarias?

ꟷLa insuficiencia presupuestaria podría afectar la planificación y ejecución de actividades. En un contexto de inflación y desafíos económicos, necesitamos recursos adecuados para garantizar el funcionamiento óptimo de nuestras universidades. Esperamos que la confirmación oficial nos brinde más claridad sobre cómo se distribuirán estos fondos y cómo impactarán en nuestras operaciones.

ꟷ¿Cuál es el papel que propone la universidad en la multisectorial de la paz, especialmente en el contexto de la crisis provocada por el narcotráfico?

ꟷLa universidad tiene un protagonismo innegable en todos los ámbitos de la sociedad. En este caso, al integrar la multisectorial de la paz, estamos buscando una salida pacífica para la crisis que afecta a Rosario. Es importante que la universidad esté involucrada y comprometida en situaciones cruciales como esta. No se trata solo de un problema local, sino de una manifestación específica de un problema nacional.

“Constituimos esta multisectorial porque creemos que es más efectivo levantar la voz colectivamente. Nuestro compromiso, como institución educativa, es contribuir desde nuestras competencias. Esto implica promover la educación como un derecho, generar conocimiento y fomentar el desarrollo científico. En este momento delicado y doloroso para Rosario, nuestra voluntad es aportar y ayudar a cambiar esta situación”.

ꟷ¿Cómo la universidad puede ser el soporte de tres de cada diez estudiantes que son pobres?

ꟷCuando discutimos la cuestión presupuestaria, no lo hacemos por una reivindicación corporativa o porque aisladamente nos preocupa el presupuesto. Lo hacemos porque estamos convencidos del rol que la educación pública, en general, y la educación superior, en particular, desempeñan en un país con los problemas estructurales que enfrenta la Argentina. No se trata sólo de problemas de pobreza; la Argentina ha pasado a ser un país estructuralmente pobre, lo que plantea un nivel de dificultad diferente. El papel de la educación pública es crucial para contribuir a revertir esta situación sustancial.

ꟷ¿Cómo se relaciona esto con la violencia urbana y la narcocriminalidad en Rosario?

ꟷLa violencia en Rosario ha adquirido una dimensión y un volumen que requiere respuestas valientes y multifacéticas. Debemos atender tanto la urgencia como lo estructural. La educación tiene un papel sustancial en este contexto. Al cambiar las condiciones de vida, podemos promover mejores condiciones y reducir el desarrollo de economías delictivas.

ꟷ¿Qué se discutió en la reunión con el intendente de Rosario y el gobernador?

ꟷFue una reunión franca en la que el gobernador y el equipo de gestión compartieron el análisis de la situación y algunas medidas. Trabajamos en cuestiones estructurales, incluyendo la reactivación de programas sociales importantes que habían sido discontinuados en Santa Fe. No fue solo una foto; fue una reunión de trabajo con todo lo que ello implica.