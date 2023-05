Perdió su trabajo por IA y lanzó una advertencia: "A esto hay que regularlo"

Consiguió vivir de su voz. La locución y el doblaje le abrieron puertas para demostrar su talento. Una serie de dibujos animados, entre otras, contó con su versión en castellano neutro. Y un trabajo a largo plazo, en el que hacía la locución de una larga lista de videos en plataformas, lo hizo despertar: algo estaba pasando. Y nadie le avisó formalmente.

Alejandro Graue fue reemplazado por un software. Lisa y llanamente. Su voz fue copiada, clonada, por un sistema tecnológico, y así pudieron prescindir de su trabajo. Y así explica la manera en que perdió su fuente laboral por un sistema informático: "Yo trabajaba en un proyecto para un canal de YouTube de Estados Unidos, con millones de suscriptores en el mundo, que decidió contratar un estudio en Argentina para captar al público latinoamericano. Entre octubre, noviembre y diciembre, pudimos hacer alrededor de 60 videos, y el canal estaba creciendo".

"Todo iba perfecto, y con repercusión. Se hizo una pausa por las fiestas, y a principio de enero se volvieron a subir videos nuevos, lo que me sonó raro porque no había vuelto a grabar nada nuevo", explica Graue a través de su cuenta de Twitter. "Allí me di cuenta de que me habían reemplazado", agregó.

"Cuando le doy play al video, y escucho, me doy cuenta de que la voz fue generada por Inteligencia Artificial. No usaron mi voz, sino un software gratuito. Me contacté con el estudio y los consulté. Me explicaron que el cliente les acababa de avisar que iban a probar con ese programa, y que si estaba bien seguían por ese camino", relató Graue.

Su experiencia, sin poner nombres ni hacer referencia a nadie, se viralizó. "El público en el canal comenzó a quejarse. Criticaban y preguntaban '¿Qué pasó con el doblaje? Esto suena horrible, no se entiende nada'. Tiempo después, los videos creados con IA fueron borrados del canal", agrega el profesional.

El fantasma de la IA

Graue asegura que en el rubro del doblaje ya se venía hablando de la Inteligencia Artificial y, desde hace algún tiempo, algunos estudios de grabación argentinos convocaban a locutores para grabar bancos de voces, y entrenar así al software. "Las primeras veces hubo polémica, y decíamos 'Esto es pan para hoy y hambre para mañana'".

Al principio muchos se sintieron tranquilos, porque era obvio que el factor humano y artístico no iba a poder ser replicado por una máquina. "Pero hay trabajos que precisan de una locución fría o funcional, para lo que la Inteligencia Artificial es efectiva y, al fin de cuentas, difícil de distinguir", asegura el doblajista y locutor.

"Tiene que haber una regulación. Si vos me dijeras que esta evolución es un beneficio para la humanidad, perfecto, yo no tengo armas para discutirlo. Pero si esto se hace únicamente para que una empresa ahorre tiempo y costos, esto no beneficia a nadie, ni al público ni al trabajador. Ahí es cuando la evolución por la evolución misma, no me parece".