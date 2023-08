Palabra tabú: ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte?

La muerte, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido un tema rodeado de tabúes y reservas culturales que llevaron a evitar su discusión franca y abierta. Aunque inevitable y omnipresente, nos cuesta enfrentar y dialogar sobre el hecho inexorable de la mortalidad. Esta reticencia a abordar la muerte, desde tiempos de antaño, es motivo de reflexión para estudiosos, psicólogos y sociólogos, quienes se preguntan por qué nuestra sociedad evita este concepto aparentemente incómodo, pero esencial.

Mariana Pérez, acompañante en Fin de Vida, duelos, tanatóloga y coordinadora general de El Faro Asociación Civil, conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y reflexionó acerca de este término tan cargado de significados y que muchas veces, ‘se busca esconder debajo de la alfombra’.

“Desde hace tiempo, la sociedad excluye la muerte como parte de la vida. Nos gustan más los principios, festejar los nacimientos y no tomamos la muerte como un opuesto complementario, nos da miedo y eso sucede porque no tenemos educación, porque no nos formamos, porque todo lo que no conocemos, nos genera este impacto”, comenzó reflexionando, Pérez.

“No hablamos de lo que no sabemos y cuesta mucho alojar también el sufrimiento que está a través de la sensación de la muerte, de lo que la muerte trae, por eso esto de ocultar, de hacer silencio, no digas porque si no va a sufrir. Pero no es por ahí, para eso necesitamos hacer psicoeducación, que es lo que venimos haciendo desde el Faro”, aclaró la tanatóloga.

“Son procesos, son complementos, nacer y morir, es lo que necesitamos para hacer el ciclo. Y a nosotros nos interesa esto, por eso desde la asociación, albergamos el concepto de fin de vida como un concepto amplio, no solo para tratar con personas mayores, con personas que están con un diagnóstico, sino con personas jóvenes”, remarcó la coordinadora general de El Faro Asociación Civil.

“Existe la muerte súbita y hay que entender concepto, empezar a prepararnos y desarrollar estrategias, incluirlo en nuestra vida, en la conversación; eso nos quita mucho peso de poder prepararnos con lo pendiente, con los legados, poder hablar en la familia de asuntos pendientes”, opinó en El Interactivo, la miembro de Fin de Vida.

Hablar de la muerte es polémico debido a diversas razones culturales, sociales y emocionales. En muchas culturas, es un tema tabú y considerado inapropiado de discutir abiertamente. Además, el miedo a lo desconocido, la asociación con el dolor y la pérdida de seres queridos, y las diferencias culturales y religiosas también contribuyen a la controversia. Resulta clave abordarlo con sensibilidad y respeto hacia las diferentes perspectivas y emociones que puedan surgir.

“Conocer recursos y herramientas es muy importante y también diferentes formas de abordar para empezar a romper este tabú, a ampliar la conciencia, que no solo la ‘conciencia definitiva’ llegue a partir de un diagnóstico de una enfermedad o de la muerte de alguien cercano, sino empezarla a trabajar desde antes de estos momentos, creemos que nos aporta una sabiduría y una mejor preparación para abordar, pero que inevitablemente va a ser doloroso”, cerró Mariana Pérez.

Al final, al comprender por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte, quizás podamos encontrar caminos para aceptarla como una parte natural e inevitable de nuestro ciclo vital.

