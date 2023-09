Procrear abre una nueva etapa de inscripción: ¿cómo anotarse?

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, abrió este miércoles una nueva inscripción para acceder a una vivienda a través de las líneas “Desarrollos Urbanísticos” y “Lotes con Servicios” del PRO.CRE.AR II.

Según se informó oficialmente, se trata de más de 1.600 viviendas en 36 desarrollos urbanísticos en todo el país y más de 700 lotes con servicios distribuidos en 49 predios de 46 localidades argentinas.

Cómo anotarse en Procrear II 2023

Para inscribirte en el programa, tenés que ingresar al sitio web de Desarrollos Urbanísticos o al de Lotes con Servicios. Observá los predios que se encuentran con la leyenda “Inscripción abierta”. Descargá y leé atentamente las “Bases y condiciones”. Si cumplís con los requisitos, ingresá al botón “Formulario de Inscripción”.

La posibilidad de inscripción depende del Código Postal. Al completar dicho campo se muestran las opciones relativas a tu código particular. Si no aparece ninguna opción es porque el sistema no detecta opciones vinculadas a tu código.

Ganar el sorteo implica el derecho a iniciar el proceso de conformación del crédito, pero no está asegurada la efectiva obtención del mismo, ya que ello estará sujeto al cumplimiento de las políticas y condiciones crediticias.

Los créditos Procrear II Desarrollos Urbanísticos se otorgan con tasa fija, se actualizan mediante el coeficiente Casa Propia y tienen un plazo para pagarlos de 30 años.

Los créditos Procrear de Lotes con Servicios únicamente podrán ser destinados a la adquisición de un lote de terreno en predio desarrollado por el programa y/o por los municipios en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano (PNASU), y la realización de obras de construcción de la vivienda familiar y de ocupación permanente del adjudicatario. Al precio del lote se le aplicará un subsidio que podrá variar en función del predio seleccionado y del segmento de ingresos del grupo familiar.

Procrear II 2023: los requisitos para inscribirte en Desarrollos Urbanísticos

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen tipologías disponibles.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses.

Podrán incluir solo un/a cotitular (deberán encontrarse unidos por un vínculo de matrimonio, unión convivencial o unión de hecho). Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

Procrear II 2023: los requisitos para inscribirte en Lotes con Servicios