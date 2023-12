Navidad y Año Nuevo: cómo sobrellevar el dolor ante la pérdida de un ser querido

Las reuniones familiares y las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden constituir momentos dolorosos debido a la ausencia de un ser querido.

Estas fechas no siempre son igualmente significativas y anheladas para todos. Para algunas personas, representan una carga considerable, algo que deben soportar y que no evoca alegría ni felicidad.

Se nos insta a estar todos juntos, contentos, a celebrar con una gran fiesta, a llevarnos bien e incluso a gastar una suma considerable de dinero. Por lo tanto, no sorprende que muchas personas experimenten este período con angustia y frustración, deseando fervientemente que pase rápidamente, casi sin darse cuenta.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, la licenciada en psicología, Natalia Novaro, habló sobre el proceso a la hora de hacer el duelo de un ser querido.

"El proceso de duelo requiere de que pongamos en juego un montón de estrategias, que todas las que hayamos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida. Me gusta decir que siempre estamos duelando, ya que en ocasiones las pérdidas que sufrimos son mucho más significativas y estos momentos estos días especiales representan un desafío mayor, a veces pensamos hay otras fechas como los propios cumpleaños que también representan un desafío, pero de los que la persona puede sustraerse un poco. Entonces digo, es mi cumpleaños, yo cierro filas, me retiro, me voy a algún lugar, apago mi teléfono, pero las fiestas masivas como los de cumpleaños de Navidad no nos permiten sustraernos socialmente vayamos a donde vayamos así es ir a cargar combustible en los últimos minutos del día alguien va a decimos bueno, que tengas una feliz Noche Buena", expresó.

Y amplió: "Es muy difícil sustraerse de eso y es muy difícil también lidiar con la ambivalencia, que se genera hay diferentes momentos, cuando el dolor es muy reciente, es muy difícil comprender que el mundo siga tal como si no hubiese ocurrido nada porque para nosotros el mundo se detuvo y pareciera no enterarse de nuestro dolor y eso es muy contactante produce mucho enojo y está bien validar el enojo, no para quedarse estacionado allí para decir que es una emoción frecuente que a veces el enojo es el velo del dolor también, a veces cuando la fecha, de la pérdida fue anterior lo que ocurre es que también es ambivalente de sentimiento de decir bueno, yo me siento en condiciones de juntarme de reunirme tal vez tengo algo del deseo, pero siento mucha culpa. Sí, pareciera que no tengo permiso de estar celebrando, de continuar con mi vida, si perdí a alguien que para mí es importante".

Al consultarle herramientas, sobre herramientas, de cómo aprender a sobrellevar este duelo, la licenciada manifestó: "Creo que hay algunas cuestiones fundamentales que a las que podemos echar mano, una es anticiparnos, no muchas veces cuando nosotros abordamos a los pacientes en consultorio, les decimos bueno, cuál es el plan para esta fiesta, diciendo yo eso no quiero hablar, quiero ser como que no pasa nada y tal vez eso los deja más expuestos, entonces anticiparnos algo que indefectiblemente va a suceder poder pensar estrategias de bueno, qué quiero ese día cómo quiero que los demás me traten de comunicar de algún modo que sería adecuado para nosotros", concluyó.