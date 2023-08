Murió una estudiante de 17 años en su viaje de egresados en Mar del Plata

Una estudiante de 17 años, que había viajado a Mar del Plata junto a sus compañeros de colegio para celebrar su egreso, murió al caer desde el octavo piso del hotel donde se hospedaba. La Justicia investiga las circunstancias del hecho, que conmocionó a toda la comunidad.

El hecho ocurrió el viernes por la madrugada, alrededor de las 5:15, cuando la joven, de la que aún no ha trascendido el nombre, murió al caer al vacío desde la ventana de su habitación en el Gran Hotel Mar del Plata, ubicado en las calles Entre Ríos y Rivadavia. Sus amigos alertaron a las autoridades y al personal médico, que llegaron al lugar, pero no pudieron hacer nada para salvarla. El SAME, en tanto, trasladó el cuerpo que se encontraba en un patio interno.

La víctima era oriunda de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y cursaba el último año en el colegio San Antonio de Padua. Había viajado a la ciudad balnearia junto a otros 130 egresados de cuatro escuelas, en el marco del programa de viajes gratuitos impulsado por el gobierno provincial tras la pandemia.

El fiscal Leandro Arévalo está a cargo de la investigación del caso, que por el momento se caratula como "averiguación de causales de muerte". Se espera el resultado de la autopsia para determinar si la estudiante en el momento del hecho estaba sola o estaba acompañada por alguno de sus compañeros, aunque todo indicaría que estaba sola y que se trató de un accidente.

Mientras tanto, los familiares, amigos y docentes de Lucía recibieron asistencia psicológica por parte de equipos especializados en salud mental.