Empresarios y productores, preocupados ante los intentos de saqueos

La delicada situación socioeconómica que se presentó en varias provincias, sobre todo en las ubicadas en la zona oeste del país, por intentos de saqueos y violencia, hacen que diferentes entidades empresarias y productivas manifiesten preocupación.

El empresario mendocino Mauricio Badaloni, ex titular de la Unión Industrial Argentina, ante Ciudadano.News: "Con relación a los acontecimientos de este fin de semana en Mendoza, a los saqueos o intentos de saqueos, la Unión Industrial de Mendoza manifestó, junto a las cámaras empresarias de la Mesa de la Producción y el Empleo, su rechazo y su preocupación a estos acontecimientos que toman algún grupo de ciudadanos organizados en detrimento de la propiedad privada".

"Lamentamos y rechazamos este tipo de accionar y entendemos y debemos darle todo el apoyo a las fuerzas de seguridad para que cuiden el orden, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y esperamos y vamos a continuar en un trabajo conjunto con el resto de las instituciones y por supuesto con el resto de las empresas, comercios y empresas de servicio para seguir monitoreando este accionar y en conjunto con las fuerzas policiales, intentar permanentemente garantizar el orden y la seguridad privada", comentó el empresario.

Uno de los focos de mayor tensión social se produjo este lunes feriado en el Valle de Uco, más precisamente en Tunuyán, donde un grupo de personas cortó la ruta 40 e intentó saquear un supermercado Átomo. Hubo heridos y 7 detenidos. Al respecto, ante Ciudadano.News, el empresario y productor de Alberto Carletti, manifestó: "Hay una realidad que no podemos desconocer, que es la situación de que mucha gente la está pasando mal, pero no podemos dejar de lado también de remarcar que estos son actos fundamentalmente de vandalismo, los cuales se deben tratar de controlar y de encauzar, no podemos permitirnos no garantizar la paz social".

Producción periodística: Daniel Gallardo.