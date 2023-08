Mariano Nicolás Scalco ganó el Premio Joven Empresario Mendocino 2022

En el marco de una ceremonia realizada hoy en el edificio anexo de Legislatura Provincial en Peatonal Sarmiento de Ciudad, la Federación Económica de Mendoza (FEM), junto a Jóvenes FEM, CAME y Jóvenes CAME, entregó el Premio Joven Empresario Mendocino 2022.



El ganador en esta oportunidad fue Mariano Nicolás Scalco. Además obtuvo una Mención de Honor en la categoría "Emprendimientos con base tecnológica".



Su empresa se llama "Tutiendahora" y consiste en una plataforma web que permite crear la propia tienda online.



El objetivo es ofrecer una plataforma autogestionable, que facilite la creación de una tienda digital sin conocimientos de programación de manera fácil y sin comisiones por venta.



Desde la firma, destacan que la plataforma es un complemento del canal de ventas tradicional o tienda física.



La jornada contó con la presencia de autoridades CAME, FEM, el Vicegobernador de la provincia, Mario Abed, el Intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y legisladores. Representando a CAME estuvo su presidente Alfredo Gonzáles y el Secretario General Ricardo Diab y representando a la FEM, el titular Santiago Laugero. También asistieron directivos de cámaras sectoriales y territoriales asociadas a la FEM, miembros de la Comisión Directiva y emprendedores.



Además del Premio Joven Empresario Mendocino, se entregaron las siguientes menciones de honor según la categoría:



Emprendimientos con base tecnológica:



Mariano Nicolás Scalco. Tutiendahora. Plataforma web que permite crear tu propia tienda online.



Desarrollo Productivo Regional

Lucas Gilbert. Agrocosecha. Tecnología para el agro.



Impacto social y/o ambiental



Sergio Ariel Quiroga. Crear Montecoman. Proyecto de Economía Circular.



Iniciativa Emprendedora



German Griffouliere. El Roble. Wake Complex. Centro de deportes de aventura



Innovación y Desarrollo



Gonzalo Bonino. Roll Food. Alimentos con tecnología aplicada.



Trabajo en redes



Ana Laura Saieg. Andrómeda. Agencia de Marketing y comunicación integral.



Relevo Generacional



Nerina Paola Irrutia. La Casa del Machimbre. Tercera generación continuando con el legado empresario familiar.



Proyección Internacional



Gonzalo Testa. Delator de Sueños. Exportación de vinos.



Antes de la ceremonia de premiación y por iniciativa de la diputada Cecilia Rodríguez, la Honorable Cámara de Diputados declaró de interés "la destacada labor de Carolina Martínez en el ámbito empresarial, gremial y de emprendedurismo". Esto mediante un proyecto de Resolución. La joven de Tunuyán, se desempeña en la actualidad como presidenta de Jóvenes FEM.



Sobre el Premio Joven Empresario Mendocino



El objetivo es reconocer a los jóvenes emprendedores de la provincia. Este concurso que se hace todos los años, cuenta con el apoyo de CAME y CAME Joven y está dirigido a cualquier persona de todo el territorio provincial, que tenga entre 18 y 40 años y que cuente con una empresa o un emprendimiento en el ámbito local.



El jurado



Un jurado especializado fue el encargado de evaluar los proyectos presentados y elegir al ganador. Este año estuvo integrado por los siguientes profesionales:



Martín Sánchez: Director General Agromaq Virdó y Co-founder Espacio Lodo.



Paula Cohen: Directora de Emprendedores del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.



María Laura Hunau: Directora Ejecutiva Junior Achievement Cuyo.



Juan Pablo Miguel: Coordinador de Vinculación y Transferencia Tecnológica en UNCuyo.



Rodolfo Giro: Fundador del Polo Tic Mendoza y Co-Founder Interbrain Innovation.



Cabe destacar que el flamante ganador del Premio Joven Empresario Mendocino, Mariano Nicolás Scalco, competirá el próximo 19 de septiembre con jóvenes de todo el país por el Premio Joven Empresario Argentino en Buenos Aires.

Esta instancia, organizada por CAME y CAME Joven, fue ganada por emprendedores de Mendoza en cuatro oportunidades. Ellos fueron Alexis Atem de Energe, Martín Benito de Biosano, Mauricio Pío de Amoriza de Madera Plástica Mendoza y Gastón Ragazzone de Uco Drone.