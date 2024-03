Un informe marcó que los alumnos argentinos que pertenecen a familias con mejores ingresos están por debajo de sus pares en la región en lo que a nivel de lectura se refiere. El documento, llamado “Los más favorecidos de Argentina, entre los menos favorecidos de la región. Resultados PISA 2022”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, tiene la autoría de Irene Kit, de Asociación Civil Educación para Todos y de Martín Nistal y Eugenia Orlicki del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El reporte muestra que tres de cada 10 alumnos de los sectores con más ingresos no llegan a alcanzar el nivel mínimo en Lectura. También remarca que los estudiantes argentinos más ricos son los segundos en con más dinero de la región. Al mismo tiempo, cuando se observa la otra punta del nivel socioeconómico, yendo al más bajo, la situación empeora y 7 de cada 10 alumnos no cubren el nivel mínimo requerido.

De esta manera, el 32% de los alumnos de 15 años que se encuentran en el nivel socioeconómico más alto representan una performance que es peor que la de países como Chile, con el 15%, Uruguay, con el 20%, Colombia, con el 24%, Perú y México, ambos con el 27%, quienes, además, tienen menos estudiantes en ese sector.

Por último, el informe muestra que el 51,7% está de acuerdo con la frase: “Mi inteligencia es algo que uno no puede cambiar mucho”. Además, el 19% considera que no es perseverante en sus tareas, mientras que el 58% sí se considera perseverante y el 23% no se pronuncia al respecto.