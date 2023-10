Locura total: venden esta moneda de 50 centavos ¡a 22.000.000 de pesos!

Los coleccionistas de numismática suelen pagar una fortuna por distintas monedas o billetes que por alguna particularidad llaman la atención de quienes las buscan y son capaces de pagar una fortuna. Esto es lo que sucede con unas monedas argentinas de 50 centavos de peso, que pueden llegar a costar hasta 22.000.000 de pesos.

Los billetes de $10 también se convirtieron en objeto de deseo, alcanzando un valor de hasta $150.000 en el mercado. Incluso una modesta moneda puede llegar a venderse por la asombrosa cifra de $150.000, según detalló el diario El Litoral, de Santa Fe.

La moneda valiosa por la que pagan millones

Un vendedor ofrece una moneda de 50 centavos de 1994 y solicita por ella la suma de 22 millones de pesos. El valor nominal de esta moneda es de 50 centavos, pero su precio de venta se debe a su valor de colección, ya que es una pieza única. El vendedor aclara que se trata de una moneda original que fue conservada desde el año de su emisión.

Esta moneda no se encuentra catalogada, no solo debido al desgaste del cuño, sino también por el tipo de impresión que presenta en el número 50 y las letras "centavos". En particular, el número 50 tiene solo el borde resaltado, similar a las monedas de 10 pesos de 1977.

¿Cómo saber si una moneda antigua tiene valor?

Determinar el valor de una moneda antigua implica seguir varios pasos. A saber.

Investigá sobre la moneda: buscá información sobre la moneda, como el año de emisión, diseño, material, tirada y cualquier característica especial que pueda tener.

Buscá referencias: consultá guías numismáticas y catálogos especializados que brinden información detallada sobre las monedas argentinas.

Examiná el estado de conservación: el valor de una moneda en buen estado, sin desgaste excesivo ni daños, suele ser mayor.

Buscá características especiales: algunas monedas tienen características únicas, como errores de acuñación, variantes de diseño, rarezas o variedades lingüísticas, que pueden aumentar su valor.

Consultá a expertos o numismáticos: si no estás seguro del valor de una moneda en particular, podés buscar el asesoramiento de expertos en numismática.

¿Qué es la numismática?

La numismática es la disciplina que se ocupa del estudio de las monedas. Permite establecer su valor de manera formal y facilitar la divulgación histórica al mismo tiempo. Por medio de la numismática, se establece un modelo de análisis.

Es, a su vez, una ciencia auxiliar de la arqueología que trata, entre otras cosas, monedas o medallas emitidas por una nación. La palabra numismática tiene un segundo significado: la afición a coleccionar monedas o medallas.

El término es de origen latín y deriva de la palabra griega "nomisma", derivada de "nomos" que significa "costumbre o convención".