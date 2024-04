Las universidades públicas afrontan el desfinanciamiento más grande desde 1997

Las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación desde hace más de un cuarto de siglo, a partir de que el gobierno de Javier Milei, decidiera prorrogar el presupuesto 2023 para la educación superior, con una inflación interanual, a marzo, superior al 270%.

De acuerdo a un informe elaborado por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ejecución de partidas presupuestarias en los primeros tres meses del año tuvieron una reducción del 34% frente al mismo período del 2023.

ACIJ realizó el análisis a partir de los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, sobre las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año y concluyó que, sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación universitaria serían los más bajos en 27 años.

Además, en su informe, la ACIJ destacó que la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2024 reflejó una reducción del 34% frente al mismo período del 2023, y que se registró una caída interanual aún más pronunciada que el promedio del gasto público nacional.

La crisis presupuestaria llevó a que la comunidad educativa y gremial de las universidades convocaran a una marcha en defensa de la educación pública para este 23 de abril hacia la Plaza de Mayo. “Porque la verdadera libertad está en la educación”, expresaron en la convocatoria publicada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

A la protesta, marcha y concentración se sumará la Confederación General del Trabajo, según se informó la semana pasada, cuando la central obrera anunció un nuevo paro general, el segundo a Milei, el próximo 9 de mayo.

“El presupuesto universitario es 90% salarios y 10% de gastos de funcionamiento de los edificios y el sostenimiento de los hospitales. Tenemos un tercio del presupuesto que necesitamos. Esto hecha un manto de incertidumbre sobre el segundo cuatrimestre”, advirtió Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en declaraciones radiales.

La diputada nacional por el radicalismo Danya Tavela presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia en el ámbito universitario y establecer la actualización de fondos de funcionamiento de acuerdo a una fórmula de reajuste bimestral, con base en el índice de inflación y el aumento promedio de las tarifas de los servicios públicos. Las autoridades de distintas casas de estudio informaron que recibieron facturas de servicios públicos con valores tres veces superiores al resumen anterior.

El informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que el presupuesto destinado a las 57 instituciones nacionales, aunque se compone de distintas partidas, la principal es Desarrollo de la Educación Superior, que representa más del 90% del gasto total. La prórroga del presupuesto del último año generó la caída del 72% en términos reales para este ítem de partidas.

“De no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa”, sostuvo el documento de ACIJ.

En este contexto, el Ministerio de Capital Humano intentó disminuir las consecuencias del congelamiento presupuestario al anunciar un aumento de 70% las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque el monto sólo representó un incremento del 2% en el gasto vigente en comparación con el presupuesto inicial.

ACIJ detalló que durante el primer trimestre de 2024, la Nación ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior y aclaró que la reducción en las políticas universitarias fue aún mayor, alcanzando el 34,4%.

“Dentro de las partidas que conforman las políticas universitarias, la más importante, ‘Desarrollo de la Educación Superior’, experimentó una disminución del 32,9%. Lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9%, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%”, explicó el documento de ACIJ.

Los programas de infraestructura universitaria “prácticamente no tuvieron ejecución”, como consecuencia de la paralización de la obra pública.

Respecto al presupuesto destinado a la educación de los estudiantes, el documento de la ONG resaltó que por primera vez desde 2000, se registrará este año una reducción en los fondos, estimada en 72%, el menor desde comienzos de este siglo.

“Se estima que en 2024 se destinarán aproximadamente $690.000 por persona, lo que representa una reducción del 72% con respecto al año anterior y un 82% menos que en 2013, cuando se alcanzó el máximo nivel de gasto por estudiante”, explicó el informe de la ACIJ.

Por su parte, el financiamiento destinado al funcionamiento universitario disminuyó casi un 60% en comparación con 2023. Las transferencias a los hospitales universitarios cayeron un 72%, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, como también los institutos tecnológicos de formación profesional y proyectos especiales, no recibieron asignación alguna.

“La ejecución presupuestaria del primer trimestre de las partidas universitarias de este año es la más baja desde 2006. Se ha reducido en un 33% en comparación con el mismo trimestre de 2023, y es un 45% más baja en relación con el nivel alcanzado en 2018, que fue el máximo desde 1997. Además, en comparación con el cuarto trimestre de 2023, la ejecución presupuestaria ha experimentado una disminución del 39,3%”, concluyó ACIJ en su documento.

En medio de creciente preocupación por una crisis presupuestaria, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti , cuestionó la gestión educativa del presidente Javier Milei y advirtió que "no ver como una inversión al sistema universitario es un gravísimo error".

"Algunas de las medidas son no utilizar los ascensores, salvo por cuestiones de accesibilidad, teniendo en cuenta que hay facultades donde hay que subir once pisos, como la Facultad Odontología o la de Medicina; no usar el aire acondicionado, tanto frío como calor; restringir el uso de la iluminación, hacer todo lo que se pueda con luz natural y recortar los horarios de biblioteca porque eso también implica un gasto muy grande".