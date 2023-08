En los últimos meses, distintos lugares del mundo se encontraron con miles de personas recibiendo dinero a cambio de datos biométricos. Para analizar esta situación y sus implicancias legales,El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien explicó que es “legal, depende de la actividad

. Es una empresa que por atrás está la empresa que ha hecho el desarrollo de ChatGPT que ha desarrollado este programa, le llamo el Wordcoin tour, por ciudades periféricas, lo hizo en África, en Asia y ahora en Sudamérica”.

La tecnología importa

“Argentina está definiendo su destino político electoral y no está en la agenda pública, ni política, ni general, ni ciudadana el debate ético y jurídico de la tecnología. Hoy este tipo de tecnología está moldeando a la humanidad.

No cabe duda que la inteligencia artificial está diseñando la actualidad y la humanidad del futuro. Lo que sucedió en Argentina, en varias ciudades, entre ellas Mendoza, es que por el objetivo que tenía esta empresa, era escanear no solo el iris, el ojo, el rostro, también en otras partes del mundo escanearon el ritmo cardíaco, es decir, todos datos sensibles, datos complejos de archivar, de procesar”, comentó Adaro.

“El gran debate que hoy tenemos es la intimidad, de qué se trata hoy la intimidad en el mundo digital”, remarcó y luego explicó: “En el mundo digital pasan cosas, lo vimos en la pandemia, pasan derechos, transacciones comerciales, delitos, vinculaciones, afectos, peleas. Están sucediendo cosas y hoy no hay un debate en la agenda pública importante sobre qué hacer, tampoco una regulación”.

Adaro agregó que “Argentina tiene una ley que lleva más de 20 años. Es una ley que en este tipo de cosas que pasaron en Argentina estaban reguladas. Hoy no se puede hacer recolección, tratamiento de archivos de datos biométricos sensibles como el iris.

La morfología del iris, como la huella dactilar, es única e irrepetible. Cada uno de nosotros tenemos un modelo distinto. Eso nos da identidad única, eso es lo que han estado dando los ciudadanos que concurrieron y les escanearon”.

El peligro

“Al acceder a los términos y condiciones que firmaban en una planilla, mientras iban camino al escaneo, por ejemplo, que iban a hacer transferencia de datos de Argentina a Brasil porque no podían alojar en las nubes que hay de infraestructura en Argentina como Arsat y Telefónica; que esa transferencia internacional hoy está prohibida si no la autoriza de una agencia, la Agencia de Información Pública, que es donde el doctor Monastersky hizo la denuncia y es la agencia que está investigando la conducta y acciones de Wordcoin en el país”, explicó Adaro.

En búsqueda de proteger a los ciudadanos “ayer se hicieron las presentaciones judiciales. Se planteó el incumplimiento de la autorización previo para la transferencia de datos; el incumplimiento de poner en conocimiento a la agencia, (…) y una de las cosas más graves es que si hubiera conflicto, renuncio a la justicia Argentina y tengo que someterse a la justicia de Islas Caimán, salvo si son ciudadanos europeos", recalcó el miembro de la Corte Suprema.

“El otro tema era que si hubiera hackeo de esto no son responsables de lo que suceda con esos datos. Y me preguntaban: ¿qué puede pasar? ¿Cuál era el problema del iris? En principio se me ocurre la suplantación de identidad. Hoy esto no está debatido éticamente, este es el planteo que hago”, concluyó.

La nota completa

Producción periodística: Daniel Gallardo