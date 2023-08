La pesadilla de la identidad robada en Facebook: cómo evitarla y reclamar tus derechos

Un hecho preocupante ocurrió en las últimas horas, cuando una mujer sufrió la usurpación de su identidad en Facebook, lo que le generó problemas legales y personales. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué derechos tenemos como usuarios?

Fabiana Solís es una vecina de Río Negro que tiene una cuenta de Facebook donde comparte fotos y datos personales. Sin embargo, hace unos días se enteró de que alguien creó un perfil falso con su nombre y sus imágenes, y lo usó para engañar y extorsionar a otras personas.

Desde esa red social, se contactaron con menores de edad, se hicieron pasar por madre soltera y pidieron dinero a sus contactos, alegando que estaban en una situación de emergencia. Además, amenazaron con publicar contenido sexual o difamar a quienes no accedieran a sus demandas.

Gabriela Solís, hermana de Fabiana, denunció el caso en un grupo local de Facebook y pidió ayuda para resolverlo. Sin embargo, no recibió mucha colaboración, de hecho, una usuaria le respondió que había pasado por algo similar con su marido y que no había podido hacer nada al respecto. Según ella, Facebook no se hace cargo de estos casos y no hay forma de recuperar la identidad robada.

Cómo se pueden proteger las cuentas personales

Según el sitio web www.legal.com.ar, hay algunas medidas que se pueden tomar para protegerse del robo de identidad en las redes sociales. En primer lugar, se puede denunciar el perfil falso desde la propia cuenta, siguiendo estos pasos:

Hacer clic en la opción “Denunciar/ bloquear” e indicar “Este perfil se hace pasar por alguien que no es o es falso”.

A continuación, seleccionar “Se hace pasar por mí”.

Finalmente, enviar la denuncia a Facebook.

De esta manera, se puede solicitar a la red social que elimine el perfil falso y que restablezca la identidad original. Además, se puede recurrir a la ley para defender los derechos vulnerados.

El robo de identidad es un delito que atenta contra el derecho a la propia imagen y la intimidad personal, reconocidos por los artículos 33 y 19 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, se puede presentar una denuncia penal contra el responsable del hecho y exigir una reparación por los daños causados.

Para ello, se debe contar con pruebas que demuestren la existencia del perfil falso y el uso indebido de los datos personales. También se debe identificar al autor del hecho, lo cual puede ser difícil si usa un seudónimo o una dirección IP oculta.

El robo de identidad en las redes sociales es un problema grave que afecta a muchas personas en el mundo. Por eso, es importante estar atentos a lo que publicamos y compartimos en estas plataformas, y tomar las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.