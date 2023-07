La ingeniosa forma para anular una transferencia bancaria: así se puede recuperar el dinero

Las transferencias bancarias se volvieron esenciales en nuestras vidas, ya que se realizan para todo tipo de movimientos, pagos, débitos y transacciones en general. No obstante, a veces podemos equivocarnos de cifra o de destinatarios, o incluso sospechar que hemos caído en algún tipo de engaño.

En ese sentido, una página web brindó detalles sobre un truco que se puede aplicar para anular una transferencia bancaria, siempre y cuando el dinero no haya salido de la cuenta. En primera instancia, recomiendan hacer el movimiento en horas de la noche, debido a que no hay actividad en las entidades, según indica el sitio Voces Críticas.

A partir de ello, si uno se equivoca, puede modificar la acción. No obstante, esta maniobra no se puede aplicar en transferencias realizadas entre cuentas de un mismo banco, debido a que es inmediata, es decir, no necesita aprobación.

En todos los casos, hay que recurrir a la entidad bancaria para que se anule la transferencia deseada. Por teléfono, también hay que solicitar al servicio de atención al cliente.

Si el trámite de anulación se hace por Internet o por una aplicación, hay que recurrir a la misma área. En tanto, se puede pedir presencialmente en las oficinas del banco.