La increíble historia de Ian, el niño influencer y autista

Las redes sociales sirven para muchas cosas: entretener, concientizar, actualizar, informar y además imitar. No siempre los mensajes en redes son negativos, sino que en ocasiones son un impulso a la vida. Este es el caso de Ian, el niño autista que lucha por la igualdad a través de las redes.

Ian Galo Lescano, tiene 10 años y vive con una Condición del Espectro Autista, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y cómo es ser influencer.

En este sentido, contó: "Todo arrancó hace 1 años atrás, hice un vivo con una señora de México que es autista, ella me incentivó a hacer y comunicar sobre esta condición. Le dije a mi mamá que quería ser influencer, y ahora soy influencer".

El pequeño de forma muy divertida, desde su lugar, explica a través de sus redes sociales "qué es el autismo y cómo lo viven" las personas que lo padecen. "Yo defino al autismo como una condición que hace que veamos y vivíamos el mundo de una forma distinta, por ejemplo en los ruidos, los estímulos de integración sensorial, en la sociabilización, en la comunicación y muchas otras cosas".

Esto significa que ellos "sienten el mundo de una manera distinta o que tienen otra forma distinta de percibir las cosas y no es nada malo. Muchas veces la sociedad está desinformada y utiliza términos que no están bien y se confunden con los grados del autismo, dicen que somos antisociales, pero no es así, cada autista es distinto y no somos antisociales, sino que a veces nos cuesta, por ejemplo si a mí no me gustara la gente no estaría acá", destacó.

Cómo es vivir con autismo

En una entrevista exclusiva el influencer confesó cómo entiende él esto: "No somos personas que estamos desconectadas de la realidad, somos personas que percibimos el mundo de manera distinta y estamos muy desinformados como sociedad, ya que no tenemos en claro de dónde viene exactamente la enfermedad" y muchas veces se cometen errores.

Dentro del autismo es importante saber que los niños que nacen autistas "no tienen esa integración". Y ejemplificó: "Imagínense una torta, hay chicos que nacen con la torta entera y nosotros somos como un paquete de harina y no tenemos todos los ingredientes para formar la torta, y hay que ponerlos de a poco para formarla. Eso mismo pasa con los sentidos. No tenemos todos los sentidos ordenados y necesitamos ordenarlos".

Para lograr un apoyo y contención a todos los niños, él sugirió "tener empatía para hacer una sociedad más amigable. Hay que ser amigable con la persona con autismo, tratarla bien. Hay que concientizar para que la gente sepa qué es esto”.

Finalmente, resumió si puede o no diferenciar emociones: “La otra vez me hicieron la misma pregunta y me costó contestar, porque los autistas tenemos muchos desafíos a la hora de las emociones, a veces no reconocemos las propias ni la de los demás. Y la verdad que lo que me hace feliz…es ser feliz”.