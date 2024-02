La historia del marplatense que sobrevivió al tremendo accidente en México

Yamil Lucas Figallo, el modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata, vivió una experiencia que marcará su vida para siempre. Tras el trágico accidente en México, al que sobrevivió, decidió compartir su conmovedor relato a través de las redes sociales, donde detalló las graves lesiones sufridas y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

En su desgarrador mensaje, Figallo reveló la magnitud de sus heridas: "Tengo nueve fracturas, seis de costillas, son tres de cada lado. Tres vértebras de la columna, dos lumbares y una torácica". A pesar del dolor y la incertidumbre, se mostró optimista: "Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa más, se los contaré".

La solidaridad y el apoyo de sus seguidores fueron fundamentales para él: "Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar". Con estas palabras, Figallo demostró su entereza y agradecimiento hacia quienes lo acompañan en este difícil momento.

Con relación al accidente, el joven argentino confesó que le resulta imposible describir lo vivido. Sin embargo, encontró espacio en su corazón para enviar sus condolencias a todas las familias afectadas por la tragedia: "Quiero darles desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la VAN. Que el universo los tenga en la gloria a todos".

El fatídico suceso ocurrió el pasado domingo y dejó un saldo doloroso: cinco argentinos y un mexicano perdieron la vida en el trágico incidente. Además, dos personas fueron trasladadas en helicóptero y se encuentran hospitalizadas, entre ellas Figallo y otra víctima argentina que fue sometida a una intervención quirúrgica, según informó la Cancillería.

Las autoridades mexicanas identificaron a las personas fallecidas como Vanesa Paola Silvia Díaz, Ezequiel Hernán Sibella, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel Alejandro López, todos argentinos que disfrutaban de unas vacaciones. El conductor de la camioneta, mexicano, también perdió la vida en el accidente, informó Jorge Vázquez Oropeza, secretario de Protección Civil del municipio de Solidaridad, ubicado en la zona turística donde ocurrió el trágico suceso.