Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, solicitó al Congreso que deje sin efecto el DNU del presidente Javier Milei. En su exposición ante la Cámara de Diputados, aseguró que es necesario que vuelva a ponerse en vigencia de la derogada ley de Alquileres que regulaba la actividad inmobiliaria.

Muñoz expresó que “no existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda” y consideró que "es un experimento que se está haciendo acá y tiene consecuencias muy graves”.

"Quisiera saber si algún legislador estaría dispuesto a alquilar una vivienda y firmar un contrato por tres meses y no saber si sus hijos van a poder seguir yendo a la misma escuela en los próximos meses o sencillamente no saben a dónde van a ir a vivir en seis meses”, agregó. A continuación, remarcó que “es insólito que en privado digan que no están para nada de acuerdo con esto, pero no traten el decreto en el Congreso Nacional”.

Luego, recordó que hace apenas unos meses estuvo ante la Cámara Baja, cuando se discutió la Ley de Alquileres, junto a organizaciones de inquilinos y representantes del mercado inmobiliario.

"En una ley que estuvo en debate mucho tiempo y que así y todo el año pasado se terminó el debate legislativo y se convirtió en ley”, recordó. “Después de 4 meses que se había votado la ley, apareció un DNU que, no solo deroga la ley de alquileres, sino que además reescribe el Código Civil”, reflexionó.

Posteriormente, aseguró que el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Iván Ginebra, “fue aportante para la campaña” del presidente Javier Milei. Por ese motivo, según dio a entender, el Gobierno dictó el DNU incluyendo la derogación de la Ley de Alquileres.

“Vemos entre un 200 y un 300% en las renovaciones de los contratos de alquiler ¿Ustedes creen que los propietarios como no hay marcos regulatorios van a bajar los precios?”, cuestionó.

"En el DNU plantean que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento y eso caracteriza mucho al gobierno nacional. Es muy difícil imaginar las consecuencias de una magnitud como esta, que ya no solo son para los que alquilamos, sino que es una consecuencia social. La única forma es que le den de baja al DNU”, concluyó.