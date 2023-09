Investigación criminal: ¿por qué los celulares son claves para esclarecer delitos?

Cada año, las fuerzas de seguridad federales realizan la peritación de más de 10.000 teléfonos celulares en el contexto de investigaciones judiciales de diversa índole, que van desde casos de privación de la libertad y homicidios hasta el desmantelamiento de extensas redes de narcotráfico y la lucha contra la venta de pornografía infantil.

Los dispositivos se convirtieron en elementos cruciales de evidencia para la Justicia en el transcurso de un expediente, por lo que son cuidadosamente preservados.

La División de Pericias Telefónicas de la Policía Federal Argentina (PFA) desempeña un papel fundamental en el acceso y extracción de datos de estos teléfonos. Esta división opera uno de los laboratorios más especializados en el país, ubicado en Azopardo 670, en el edificio de la Superintendencia de Policía Científica, según detalla la agencia oficial Télam.

En este laboratorio, se recibe anualmente más de dos mil teléfonos celulares relacionados con 500 casos judiciales en curso. Estos dispositivos son sometidos a un análisis constante las 24 horas del día, los siete días de la semana, a carga de peritos altamente capacitados de la fuerza.

El proceso de peritación de cada dispositivo implica diversas etapas, que incluyen el desbloqueo del teléfono, la extracción total o parcial de sus datos (contactos, mensajes, registro de llamadas, geoposicionamiento, imágenes y videos), la decodificación y procesamiento de la información obtenida., y, finalmente, la grabación de los datos extraídos en un DVD. Este DVD se convierte en una prueba esencial que se remite a los investigadores judiciales.

Este enfoque permite a las fuerzas de seguridad y a los auxiliares de la Justicia encontrar pruebas fundamentales para rastrear las conexiones de una banda criminal o determinar la implicación de un imputado en un homicidio.

Con respecto a esto, el jefe de la División de Pericias Telefónicas de la PFA, el comisario Gustavo Marcelo Montenegro, destacó a esta agencia que, en el contexto actual, "la evidencia que aporta un teléfono celular es fundamental para toda investigación".



"Esta área forense va en aumento como producto de los avances, las tecnologías de la información y comunicación. Así, la evidencia digital comienza a presentarse en todo tipo de actos ilícitos. Eso se ve en los juzgados y las fiscalías, que necesitan una evidencia digital para avanzar con una causa. El testigo ha perdido la credibilidad y este tipo de prueba es más contundente, ya que puede respaldar o no sus dichos", señaló Montenegro.

A su lado, el suboficial escribiente Walter Pedro Núñez, uno de los peritos de la División Pericias Telefónicas, agregó: "El teléfono es una de las patas más importantes de una investigación. En todos lados, en cualquier hecho que haya, hay un teléfono celular. Todas las causas se manejan con estos dispositivos. Dejamos nuestras vidas registradas en los celulares. Todas las cosas que buscás y tus gustos, tus conversaciones...".



El comisario Montenegro explicó que "la PFA, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria reciben en total un aproximado de 10 mil teléfonos celulares por año tras ser secuestrados en investigaciones judiciales de todo el país, donde una gran parte de ellos pasa por el laboratorio de la PFA, el cual cuenta con doce equipos de unidad forense de extracción de datos (UFED) especializados".

Esas herramientas, que fueron otorgadas a la PFA y al restante de las fuerzas federales en noviembre del año pasado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, utilizan un hardware y software especializado que es proporcionado por la empresa israelí Cellebrite y que le permitió a la PFA "dar un salto de calidad impresionante".



"El dispositivo es el número uno a nivel mundial. Lo usa el FBI y la DEA. No hace distinción de la marca ni el sistema operativo del teléfono para extraer sus datos. De estar tabulados en dispositivos de gama media-baja, pasamos a los de alta gama. Tenemos lo último de lo último y lo más actualizado", indicó a esta agencia el suboficial Núñez.



En ese sentido, el comisario Montenegro añadió: "Antes existía el mito de que un iPhone no se podía desbloquear. Eso es algo del pasado y ya pasamos ese umbral".



Por otro lado, refiriéndose específicamente a los peritajes, el jefe de la División Pericias Telefónicas insistió en que un celular secuestrado solo puede ser peritado bajo la orden judicial correspondiente, donde la cadena de custodia sobre el elemento incautado es "esencial".



"La cadena de custodia es fundamental en esto porque va marcando el recorrido del elemento prueba, identificando a cada persona que tuvo en su poder el material. A medida que va pasando, se firma la hoja y queda una trazabilidad. El teléfono llega cerrado e inhibido con papel aluminio para que no se pueda conectar a la red", explicó.

Así es el paso a paso del peritaje de los celulares

Estas son las etapas por las cuales pasa un teléfono celular en la División de Pericias Telefónicas de la Policía Federal (PFA), luego de ser secuestrado en el marco de una investigación judicial:

1) Llegada del dispositivo al laboratorio de la División de Pericias Telefónicas

Los teléfonos llegan tras un secuestro que realizó alguna fuerza de seguridad en el contexto de una causa judicial, dentro de un sobre sellado, el cual es abierto en presencia de dos testigos civiles mayores de 18 años. El juzgado dispone de un oficio, en el cual sugiere la información necesaria a extraer del teléfono secuestrado y la División le da una fecha de pericia, donde los involucrados en la causa pueden aportar peritos de parte.

2) Desbloqueo del teléfono

Los peritos proceden a desbloquear el teléfono mediante herramientas especializadas que son proporcionadas por la empresa israelí Cellebrite. El desbloqueo puede llevar minutos o tardar más de 100 días, dependiendo de una serie de factores.

3) Extracción de datos

La extracción de la información se lleva a cabo con las unidades forenses de extracción de datos (UFED) de Cellebrite, las cuales cuentan con un hardware y software específico. Se extraen conversaciones, registro de llamadas, contactos, fotos, videos y geolocalización, entre otras cosas. Dentro de lo recolectado también puede obtenerse material el usuario haya borrado previamente. Cuánto más volumen de información tenga el dispositivo, más va a demorar en ser peritado.

4) Decodificación de los datos

Se ordena el material extraído. El software de Cellebrite hace una discriminación de la parte multimedia del teléfono: por ejemplo, distingue las imágenes en las que hay drogas, armas, autos y personas. Eso permite al investigador ahorrar mucho tiempo a la hora del peritaje.

5) Redacción de un informe

El perito especializado redacta un informe contando los pasos que llevó adelante durante el procedimiento. Generalmente, los peritos son citados a declarar durante los juicios orales que se desprenden de las investigaciones para contar los pasos que siguió durante la pericia.

6) Grabación del material extraído y envío

Toda la información que fue recolectada en una causa por un perito es grabada en un DVD, el cual es remitido como prueba a los investigadores judiciales.

Una vez que un tribunal autoriza el acceso al dispositivo, comienza el proceso de análisis, que puede llevarse desde unos minutos hasta más de 100 días para desbloquear completamente el teléfono.

Cuando está desbloqueado, los peritos pueden examinar exhaustivamente todos los datos almacenados en el dispositivo, con la asistencia de la Inteligencia Artificial (IA) proporcionada por Cellebrite. Esta tecnología permite recuperar archivos eliminados y organizar la información recuperada para facilitar la comprensión y el análisis por parte del investigador.

Un ejemplo de esta tecnología es el sistema Pathfinder, que permite vincular datos de múltiples teléfonos y crear un diagrama que traza un mapa de las posibles funciones dentro de una organización criminal.

Sobre este punto, el suboficial escribiente Núñez reflexionó: "La IA para avanzar en una causa será elemental. Especialmente en el tiempo utilizado. Eso que antes se hacía con la lana de la abuela en una pizarra de corcho, ahora se hace con un software que usa IA. De pasar de hacerlo a mano y en cinco días, ahora lo haces en dos horas".



Por su parte, Montenegro comparó el trabajo de su División con el de un "laboratorio clínico al que no puede ingresar ningún virus" y justificó las fuertes medidas de seguridad que se toman antes de entrar al mismo, ya que solo se puede acceder a través de un registro biométrico con escaneo facial y de huella digital.

"Una anomalía podría afectar a las cuestiones a analizar. Detrás de esto, hay una persona que puede ser condenada o exonerada: está en juego la libertad y el patrimonio de las personas. Lo que nosotros hacemos repercute en la seguridad de los ciudadanos y tenemos que trabajar para eso. Somos responsables de aportar un pequeño granito de arena que se distribuye en toda la sociedad y hay que hacerlo con seriedad", argumentó el jefe de la División.



A su vez, el comisario equiparó la importancia de poseer las herramientas tecnológicas con la capacitación y formación de sus peritos, a quienes catalogó como "imprescindibles".



Sobre esto, uno de los investigadores más antiguos de la División, el sargento Cristian Giménez, señaló que reciben capacitaciones "todo el tiempo" para no quedarse detrás de las permanentes actualizaciones tecnológicas.



"Es necesario porque cumplimos una función fundamental en el tratamiento de la evidencia digital en los dispositivos y así para lograr el máximo profesionalismo a la hora de obtener la información de la forma más segura posible", indicó Giménez, que agregó: "Hay mucha vocación y profesionalismo en este trabajo".

Para finalizar, el comisario Montenegro aportó: "Cada uno de los peritos tienen un motorcito que es resolver las causas. Sienten pasión por lo que hacen".