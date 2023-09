Inventores profesionales argentinos: ¿cuántos son y qué hacen?

Eduardo Fernández, director de la Escuela Argentina de Inventores y del Foro Argentino de Inventores, compartió su visión en El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News), sobre el papel crucial que juegan los inventores en la sociedad y desmitificó algunos conceptos erróneos en torno a la invención.

Fernández sostuvo que los inventores profesionales desempeñan un rol social fundamental al abordar problemas concretos y generar fuentes de empleo en el país. En sus palabras, "Los inventores no son científicos, no son magos, no son locos, son personas comunes que hacen cosas extraordinarias, imposibles o necesarias. Ese es el rol social de los inventores profesionales".

El entrevistado señaló que, si bien personalidades notables como el Dr. René Favaloro son admirables por sus contribuciones en el ámbito médico, es importante diferenciar entre la labor de los científicos y los inventores. Eduardo Fernández aclaró que el bypass, por ejemplo, no es un invento, sino un procedimiento médico, y que existen inventos físicos en medicina que han tenido un impacto aún mayor, como el estén, que ha salvado a más de 50 millones de personas en las últimas dos décadas.

El inventor profesional destacó la importancia de la inventiva en múltiples campos, desde la medicina hasta la tecnología. Fernández mismo ha dedicado su carrera a inventar desde maquinaria agrícola hasta juguetes para niños y herramientas de precisión. Para él, un inventor profesional es alguien que identifica una dificultad, la convierte en una oportunidad, busca inversores, patenta, fabrica y comercializa la solución.

En cuanto a la inspiración, el director de la Escuela Argentina de Inventores, desechó la idea de que los creadores dependan de las musas o la fantasía. En su opinión, los problemas técnicos tienen soluciones, y los desafíos sociales son a menudo una cuestión de educación. Destacó, en este sentido, la importancia de la educación temprana en el hogar y en la escuela para inculcar la responsabilidad cívica y el respeto por las reglas.

Fernández también proporcionó algunas cifras sobre la comunidad de inventores en Argentina, estimando que hay alrededor de 4.000 mil inventores activos en el país, de los cuales aproximadamente 40 son profesionales. El entrevistado también invitó a aquellos interesados en unirse a esta comunidad a buscar la Escuela Argentina de Inventores y el Foro Argentino de Inventores en línea, donde pueden encontrar recursos para capacitar y orientar a futuros miembros.

“Un inventor tiene que tener tres características, sensibilidad a los problemas, mucho coraje para enfrentar la incertidumbre y mucha perseverancia”, concluyó el director de la Escuela Argentina de Inventores.

Repasá la entrevista completa: