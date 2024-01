Infidelidad: la necesidad de sanar luego de la experiencia

La vida de relación de pareja siempre es sobrevolada por el tema de la infidelidad. Desde la concreción, la comprobación, hasta la mera sospecha condicionan y marcan un convenio vital que siempre se pensó de a dos, sin lugar a terceros, aunque sean eventuales y pasajeros.

Este tema, tan controvertido como real, es abordado por especialistas, en el mundo del psicoanálisis, y vale una mirada de diferentes aspectos del problema.

La psicóloga Belén Humansuk dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news), y analizó cómo reaccionamos ante el descubrimiento de una infidelidad, cuáles son las respuestas emocionales más comunes en las personas que se dan cuenta:

“Nosotros decimos que cuando se descubre una infidelidad hay un trauma, un trauma psicológico, Incluso lo podemos comparar, por ejemplo, con alguien que sufre un accidente grave de tráfico, alguien que sobrevive una catástrofe climática”, en este sentido, especificó que “las secuelas son bastante graves y pueden perdurar en el tiempo si uno no busca ayuda para tratar de transitar toda esta sintomatología”.

También puede pensarse que la intensidad de la reacción emocional del engañado o la engañada va a tener distintos factores incidentes, que la entrevistada mencionó: “obvio que hay muchos factores, lo vivido en nuestra infancia y también el contexto".

"No es lo mismo enterarse de una infidelidad si, por ejemplo, siendo mujer estoy embarazada, si estoy a punto de... o incluso si estoy en una crisis individual, se acaba de morir un ser querido y encima me entero que mi pareja me está siendo infiel. Ese contexto seguramente que agrava muchísimo las secuelas de quien sufre esa infidelidad”.

Cómo resolver y abordar

“Siempre decimos que nunca seríamos infieles y siempre decimos que nunca perdonaríamos una infidelidad hasta que nos pasa de un lado o del otro".

"Son muchas las parejas que consultan en la terapia que nosotros ofrecemos, especializada en infidelidad, tanto individual como de pareja, que quieren reconstruir su relación y se dan cuenta que tampoco separarse es una decisión fácil”, aclaró Humansuk, dejando en claro que “pesan muchas cosas, más si hay muchos años de relación y esa relación fue buena”.

“No es que me entero una infidelidad, automáticamente no amo más y me separo y ya está, se soluciona todo”, precisó la psicóloga, “¿Cómo hacemos para controlar las emociones ante un momento como este? Bueno, es muy difícil controlar las emociones en el momento en que descubrimos una infidelidad".

"Es muy común que quizás tengamos ganas de revolver objetos, que gritemos, que insultemos, que hagamos cosas que quizás nunca hicimos”, pero indicó: “hay que tratar, y sé que es muy difícil, sobre todo en los primeros días, de poder regular un poquito nuestras emociones".

"A veces es necesario tomarse una pausa, no distanciarse físicamente de la pareja, aunque por ahí todavía no sepamos si queremos continuar o no, para que una vez que estemos más calmadas, más calmados con lo que sentimos, ahí podamos empezar a hablar un poquito de qué pasó y qué queremos hacer. Intentar confiar en alguien, sí, de nuestro entorno”.

También recomendó “No contárselo a todo el mundo, porque a veces eso nos puede jugar en contra, pero tener alguna amistad o algún familiar que no nos va a juzgar, que nos pueda escuchar un poco de lo que nos está pasando también ayuda. Hay veces que se recomienda tal vez hacer una actividad física, ir al gimnasio”.

“Yo creo, siendo psicóloga, que la terapia es muy buena, sobre todo cuanto antes se consulte mejor. Como cualquier problema que nos esté pasando, si lo dejamos estar, por lo general se agrava”. En esto entra la actividad física para descargar energía, pero evitando hacer cosas que puedan lastimar el cuerpo, que por ahí sucede ante estos eventos traumáticos, según explicó.

Claro que a veces la infidelidad tiene señales, advertencias previas que por ahí no se anotaron como es debido, pero de todos modos aunque esto se prevea, “la infidelidad siempre duele”, remarcó Humansuk, “la decisión de ser infiel siempre es individual, porque aun así si yo estoy mal con mi pareja puedo tomar otros caminos, y esto lo digo porque quien sufrirá a veces siente culpa, quizás porque mi pareja me decía que no estaban bien las cosas, y otras veces las naturalizamos, entonces digo, siempre pensar que hay decisiones”.

Ampliando el concepto, agregó: “yo puedo decir si no estoy bien en mi relación, conversar, consultar terapia, consultar terapia de pareja antes de cometer una infidelidad o hacer un tratamiento individual. Pero la decisión de cometer un engaño nunca se puede justificar, porque hay otros caminos también para terminar las cosas”.

Hay un dicho popular que reza la primera vez que hubo un engaño fue culpa mía, pero si te engaño dos veces ya es culpa tuya, haciendo responsable al otro, pero al respecto, la entrevistada opinó: “Siempre hay muchos mitos alrededor de una infidelidad, que una infidelidad no se puede perdonar, que quien es infiel es una vez va a seguir siéndolo. Esos son mitos, obviamente, que hay que ver el caso por el caso, la historia particular de la relación”, pero enfatizó:

“Sí se puede superar una infidelidad y nosotros trabajamos para que una pareja pueda, después de un engaño”.

“Superar una infidelidad es necesario. Nosotros hablamos de que perdonar es necesario, no quiere decir que uno tenga que sí o sí continuar con su pareja".

"Pero si yo no sano una infidelidad, independientemente si decido separarme, eso me va a traer también un sentimiento de inseguridad y desconfianza que voy a trasladar quizás a futuras parejas, baja autoestima, problemas para regular mis emociones, entonces siempre tiene que sanar una infidelidad, si no quedamos estancados en ese dolor y en ese sufrimiento, y desde ahí no vamos a poder vincularnos bien con nadie, de manera funcional”, completó.

