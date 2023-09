Infidelidad en redes sociales: qué limites hay que tener en cuenta estando en pareja

La rotunda llegada de las redes sociales a la vida social de las personas ha provocado que ciertas prácticas se hayan naturalizado y otras que parecían obvias, no. Una de ellas, es la infidelidad virtual, que posee ciertos límites, muy finos, pero que, a su vez, depende premisamente de cada pareja.

Al respecto, la psicóloga Beatriz Goldberg manifestó en El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) que "la pregunta acerca de lo qué es ser infiel de lo que no es ser infiel, es la incógnita del millón".

“Es la pregunta del millón, si un engaño virtual es un engaño. Claro que sí porque, aunque, uno no tenga a la persona de carne de hueso, pero desde la fantasía, desde lo que uno le sugiere al otro, todo tiene que ver con lo sexual y de alguna manera hay un engaño”, remarcó la profesional.

“No es solo pensar en la otra persona, hay como un dirimiendo hacia la otra persona. Uno siempre dice, fantasee con alguien, pero eso está dentro de su cabeza sin comprobar y no es con alguien especial, pero si ya está la persona del otro lado y uno tiene un feedback con el otro, no es algo que está dentro de la cabeza”, agregó.

Al mismo tiempo, expresó que “en esa interacción mutua, se encuentra el límite y es el de la seducción”. “Antes se decía, si uno fantasea o seduce un compañero de lo que sea, mientras no llegue a nada no, pero cuando hay una interacción con otro y es un poco de infidelidad. Aunque no haya acción real, sino digital, es un vínculo”, comentó.

“El otro te interesa, hay una conexión y no sabes hasta qué punto el otro te va a seguir persiguiendo o ya lo interpreta y te devuelve, porque eso que uno es inocente, esto pasó al principio con Mauro Icardi, que ponía me gusta y uno cuando empieza con algo. El otro te contesta, en el tema digital, ya hay un acercamiento, un coqueteo y eso es un ida y vuelta”, añadió.

Por eso, argumentó que “ese ida y vuelta te hace que estés pendiente del otro, que se saque foto, el otro le remanda, le reenvía, un comentario, uno ya está engañando”. “Todo depende de qué pareja tenga cada uno y cuál sea el contrato de pareja, si está la infidelidad o no dentro de los códigos”, replicó.

“El límite está dentro de cada pareja, y dentro de como lo usa cada uno. Lo importante es que ambos dos estén de acuerdo en algo, pero digo que en general las redes sociales traen este lio porque cuando uno pone cosas personales, hay que ver el uso, no hay bueno y malo. Tiene que ser, que la pareja esté de acuerdo y los dos estén consensuando porque cuando en una pareja se rompe el contrato, ahí es un problema”, cerró Goldberg.