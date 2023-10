Importante avance de la UNCuyo en materia de bionanotecnología

En el área de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo se está poniendo en marcha un nuevo proyecto de base científico-tecnológico, con algunos matices que sacan a la ciencia de su idea de laboratorio buscando la vinculación con el mundo productivo.

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, destacó: “Estamos avanzando en un proyecto que se llama Construir Ciencia, con el cual estamos construyendo edificios para centros de investigación científica tecnológica a lo largo y ancho del país. Uno de estos edificios, uno de los cien que estamos construyendo, es este de bionanotecnología".

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), resaltó que tiene una característica muy particular, porque "no solo avanza en el desarrollo del conocimiento, sino que va a estar dirigido a transferencia tecnológica, a trabajar con el sector privado, a poder generar las propias empresas de base tecnológica, las startups que la propia universidad pueda desarrollar con la idea de transferir a la comunidad rápidamente los avances del conocimiento".

Hablando de números, destacó: “Hay una inversión de 4.500 millones en lo que es edificio y después mil millones más que estamos colocando en equipamiento para la universidad y la provincia".

El lugar de la ciencia

Acerca de los recursos para hacer ciencia e investigación, indicó Filmus: “El presupuesto del año que viene, de acuerdo a lo que plantea la ley de financiamiento, tiene que llegar al 0.39% del PBI. Hay que pensar que en el 2019, cuando asumimos, el presupuesto era de 0.2

. Es decir está teniendo un crecimiento del doble de lo que tenía en aquel momento y es importante porque hay una ley que fija cuánto habría que invertir para crecer hasta el 1% del PBI en el 2032".

De acuerdo a eso, agregó: "Se viene cumpliendo con la ley y la idea es que el proyecto que ya está enviado al congreso refleje ese cumplimento para el próximo año; esto implica poder invertir en más ciencia, en más tecnología, en resolución del problema de esta gente y en avanzar como lo hemos hecho con tema de vacunas, con bionanotecnología, poder avanzar en investigaciones que sean de mucha utilidad para la transformación del modelo productivo argentino".

“No hay transformación tecnológica sino es a través de la aplicación de innovaciones que genera la ciencia", continuó, "cuando uno mira el modelo de los países desarrollados son los que más invierten en ciencia y tecnología y los que más generan condiciones para que esa inversión se transfiera al sector productivo, sino Argentina depende únicamente del sector primario, y estamos esperando a ver si hay sequía o no".

El año pasado la economía del conocimiento fue la tercera exportación de la Argentina con 7.700 millones de dólares. "La idea es seguir creciendo en esa dirección", subrayó el ministro, y aprovechó para hacer referencia a la situación electoral: “Con mucha gravedad escuchamos propuestas de candidatos que hablan de desaparecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, privatizar el Conicet y que cada investigador salga a buscar financiamiento en el mercado".

"Eso no ocurre en ningún país del mundo. Sería el primer país del mundo que desecha la ciencia y tecnología y el papel del Estado en el financiamiento de la investigación básica. Si no hay investigación básica no hay posibilidad de transferencia de tecnología, por eso la que es de mediano y largo plazo, que es la básica, es la que principalmente el Estado invierte para poder generar los conocimientos que nos permitan mejorar en Mendoza la producción local"

" En cada una de las provincias cuales son los vectores de desarrollo que han elegido para un país y una provincia con más desarrollo, que es lo que permite generar trabajo para nuestra gente".