Impacto del balotaje: precios aumentan y falta de abastecimiento en Argentina

El balotaje del 19 de noviembre definió que Javier Milei será el próximo presidente de la Nación. Desde distintos sectores, ya informaron que los proveedores presentan listas de precios con incrementos y falta de abastecimiento en algunos productos.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, quien indicó: “La verdad que venimos sorprendidos desde ayer, el primer día hábil post balotaje. Nos encontramos con distintos cambios en la metodología, en la cantidad de productos que se pueden abastecer los comercios y principalmente en los precios”

“En las gaseosas y cervezas nos encontramos con ausencia de pedidos, hasta hoy, donde hay pedidos que no se han entregado sin previo aviso, los que se entregaron muy pocos llegaron con el incremento del 25%. Los incrementos ya están consumados. Nos llegó esa lista. Por otro lado, con respecto a los lácteos de la primera marca nacional no tuvo incrementos, pero las segundas y terceras marcas de lácteos en leche y yogures 17% de incremento, 43% los quesos blandos y semiduros”, comentó.

Respecto a los proveedores mayoristas, añadió: “Encontramos disparidad de precios, faltante de cartelería de precios e incrementos que van desde fideos secos 54%, a pesar que están fuera de estación los fideos, el azúcar 27, la harina 36, el azúcar un 38%”.

Por qué aumentaron las cosas

“Tiene dos connotaciones esto. Más que una reacción por los resultados electorales, es la salida inminente de las empresas de Precios Cuidados. Más allá de la intención del Gobierno, que ayer se reunió con supermercadistas y con empresarios, las empresas ya decidieron no participar, más cuando el gobierno propone incrementos del 5% ahora y del 8% el 4 de diciembre, lo cual es ilógico con el ritmo inflacionario que hay. Hay otro componente importante, no justificamos esto porque lo hicieron de antemano, que es la disolución del fideicomiso aceitero, harinero, fidero, que ya está disuelto porque las empresas ya no ponen más dinero, el gobierno nacional tampoco y el próximo gobierno dejó a entender que este subsidio a los alimentos básicos no va a seguir existiendo”, analizó Romero.

“Ocho empresas manejan casi todo el alimento de Argentina y toman las decisiones que a mi entender es una falta de responsabilidad porque estamos elevando el precio de la canasta alimentaria y estamos privando a familias que pueden alimentarse al menos con lo básico”, consideró.

El fin de los programas gubernamentales

“Nosotros entendíamos que Precios Justos, Precios Cuidados en el interior del país, nunca tuvo incidencia. Ahora, a pesar de que nunca gozamos en el interior de los posibles beneficios que tenían estos programas, la salida por parte de las empresas (..) incrementó los precios. Nosotros imaginábamos que el mercado iba a reaccionar de otra manera. Creíamos que el dólar paralelo, blue, informal, iba a pegar un fuerte salto esta semana y por ese lado esperábamos que los alimentos esenciales, aquellos que también son bienes exportables, tuvieran fuertes subas. No ocurrió, el dólar paralelo aumentó, pero menos de lo que se esperaba. Sin embargo, los alimentos pegaron un salto superior a lo que imaginábamos que podía ser por el dólar blue o las posibles medidas del gobierno entrante”, remarcó Romero.

“Han subido precios de manera anticipada. Es cierto que por la campaña electoral la inflación se reprimió y en algún momento cuando destapas la olla sale mucho vapor. Eso está ocurriendo. Lo que pasa es que, cuando comience a desfrizarse la economía con el precio de los combustibles, por ejemplo, y la historias va a ser otra”, analizó.

“El precio de la carne, a pesar de que tuvo 35% de incremento durante octubre, le falta seguir aumentando. Ayer aumentó un 7%, pero ya lo sabíamos. Posiblemente, la semana que viene lo haga en porcentajes similares”, agregó.

Lo que viene

“Ya no se puede seguir reprimiendo la inflación. Sabemos que los precios deben incrementarse, que la inflación va a ir in crescendo en los próximos meses, principalmente en diciembre y los primeros meses del 2024 y con seguridad el ritmo inflacionario va a ser muy elevado. Estamos cerrando el 2023 con casi una inflación del 200%. Esa es nuestra mayor preocupación. Más allá del resultado, hubiese ganado el actual presidente Milei o hubiese ganado el candidato Massa, cualquiera de los dos el resultado era descomprimir la inflación, ajuste de la economía, creemos que habrá una devaluación y eso es lo que más nos preocupa porque el incremento de una devaluación, más el incremento de una inflación va a generar más pobreza”, concluyó.

La nota completa