Almaceneros advierten por aumentos, especulación y falta de mercadería en mayoristas

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, advirtió este miércoles sobre faltantes de mercadería en mayoristas y cuestionó que "hay demasiada especulación".

Durante una entrevista a una radio porteña, el dirigente comentó que pidió a sus colegas que envíen fotos de los cambios de precios para ayudar a tener noción de las actualizaciones, y destacó el faltante de mercadería: "recorrí tres mayoristas y la cantidad de faltantes es impresionante, hay mercadería que desapareció del mayorista. Me llama la atención que en los mayoristas falte la mercadería".

El dirigente señaló que "las empresas que están llorando, en estos años han ganado mucha plata, siempre buscan ellos la oportunidad para llenarse los bolsillos", y agregó: "No estoy en contra de que un empresario gane plata, pero la verdad no me gusta que ganen destruyendo el bolsillo del laburante", según citó Télam.

Savore también explicó que "inevitablemente a la mercadería le tenés que hacer un cambio del 25% porque si no te quedas, nuestras rentabilidades son pequeñas, estos saltos de precios nos pasan por arriba".

A su vez, solicitó al nuevo presidente y equipo de gobierno "que protejan las pymes y que los gobiernos entiendan lo que es el comercio de proximidad, cumplimos el laburo de estar donde el hipermercado no le interesa estar".