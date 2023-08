Impactante video de un OVNI fue grabado en Bariloche

Un nuevo avistamiento de un OVNI en Bariloche ha generado asombro y curiosidad entre los habitantes de esa ciudad. Un vecino filmó un video que muestra un extraño objeto con luces que se desplaza por el cielo nocturno, contrastando con las estrellas y los aviones.

Un paseo que terminó en misterio

El 19 de julio, a las 19:30, un vecino de Bariloche regresaba a su casa y el cielo, al llegar a la esquina de 9 de Julio y Gallardo, divisó un objeto con luces que se movía de forma muy rápida por el firmamento. Sin pensarlo dos veces, sacó su celular y empezó a filmarlo.

“De repente vi algo raro. Un objeto con luces que se movía de forma muy rápida y comencé a filmarlo con mi celular. Sus colores contrastaban con el de algunas estrellas y lo seguí durante varios segundos. Incluso me permitió llamar a mi hija que vive en el San Francisco III y preguntarle si ella lo podía divisar. La respuesta no hizo más que llenarme de dudas, ya que me dijo ¡Sí, papá, se ve clarito!”, relató el hombre.

Más adelante, en su relato señaló “Encima, cuando estaba filmando su andar, pude registrar el paso de un avión, que contrastaba claramente con el objeto al que yo estaba filmando. Luego volvió para el lugar donde lo había visto por primera vez y desapareció. La verdad que no quise hacerlo público antes porque me daba un poquito de vergüenza, pero me animé después de ver que otras personas enviaban lo que habían filmado a los medios de comunicación y de leer que los norteamericanos reconocieron en forma pública que han tenido contactos con naves extrañas y seres que no son biológicamente humanos”.

Para finalizar escribió, “Miren, la verdad no sé qué fue lo que filmé, pero todo sumado hizo que mis dudas se fueran agigantando y decidí compartirlo, ya que imagino que cada uno sacará sus conclusiones”.

En el video se puede observar claramente cómo un objeto luminoso con forma ovalada se mueve por el cielo a gran velocidad, cambiando de dirección y altura. Tiene luces rojas, verdes y blancas que parpadean alternadamente. En un momento dado, se cruza con un avión comercial que vuela mucho más lento y más bajo. El contraste entre ambos vehículos es evidente. El video dura unos 40 segundos y termina cuando el objeto desaparece detrás de unos árboles.

Un fenómeno recurrente

Lo cierto es que este no es el primer caso de avistamiento de un ovni en Bariloche. Esta ciudad ha sido escenario de varios episodios relacionados con objetos voladores no identificados a lo largo de su historia. Algunos de los más famosos son los siguientes: