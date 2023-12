Hacen falta 18 años de alquiler para recuperar la inversión de un departamento

El mercado inmobiliario viene sufriendo un vaivén que desconcierta y hace fluctuar los precios de los alquileres. En este contexto, la Ley de Alquileres, que no beneficia a casi nadie, no alcanza a acobardar a aquellos que se animan a ser inquilinos de una casa o un departamento. Estos últimos han podido ver, sin embargo, que su renta ha crecido un poco, si lo comparamos con años anteriores.

En noviembre, la relación del alquiler en pesos / precio del inmueble en dólares aumentó, ubicándose en un 5,56%. Actualmente, se necesitan 17,8 años de alquiler para poder recuperar la inversión de la compra de una propiedad, 26% menos que en el 2022.

Según un relevamiento hecho por Zonaprop, a través de los avisos publicados allí, los precios de alquileres en algunos barrios de CABA rondan los siguientes valores:

-Monoambiente de 40 mts2: $ 238.542 mensuales

-Dos ambientes de 50 mts2: $ 282.389 mensuales

-Tres ambientes de 70 mts2: $ 391.261 mensuales

Saavedra, Villa Luro y Balvanera son los mejores barrios para inversores que buscan renta, con un retorno promedio de 6,6%, 6,6% y 6,3%, respectivamente. Mientras que Barracas (4,1%), Monserrat (5,1%) y Liniers (5,2%) son los que menor rentabilidad generan.

En noviembre, el valor del alquiler aumentó un 10,4% y esto resulta en una acumulación de ocho meses consecutivos con incrementos por arriba del 10%. En el año, el acumulado alcanza un alza del 204%, muy por encima de la inflación (que los últimos datos ubican en un 146%). Los contratos nuevos, por su parte, acumulan una suba de 220,4% en los últimos doce meses.

En lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el volumen de escrituras en octubre fue de un 53% superior al mismo mes del 2022. El incremento acumulado en el año registra un 22% con respecto al año pasado. Puerto Madero sigue siendo el barrio más caro, con un valor de u$s 5.690 por metro cuadrado. Le siguen Palermo (u$s 2.999 por mt2), Belgrano (u$s 2.742 por mt2). Los más económicos, según Zonaprop, son Lugano (u$s 996 por mt2), Nueva Pompeya (u$s 1.332 por mt2), y la Boca, con (u$s 1.412 por mt2).