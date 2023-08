Habla el dueño de la carnicería saqueada en Las Heras

Mendoza se vio sacudida el fin de semana, al igual que otros lugares del país, como Cutral Có en Neuquén o Río Cuarto en Córdoba, por saqueos e intentos de saqueo, una muestra clara del nivel de disolución social al que ha llegado la Argentina, frente a un Gobierno que no resuelve ninguno de los problemas que asolan a la población.

Javier Mignani es comerciante, dedicado también al rubro de carnicerías, muy conocido en el departamento de Las Heras, y ha sido víctima de lo que muchos han titulado saqueos, y otros los han titulado como verdaderos actos delictuales.

Vale aclarar que su carnicería estaba cerrada, y rompieron las puertas para ingresar al local y se llevaron todo, y eso precisamente comenzó aclarando en su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news): “esto no fue un saqueo, esta gente abrió los negocios que estaban cerrados. Nosotros lo cerramos como consecuencia de un posible saqueo que se había iniciado, intentando entrar al (supermercado) Átomo”.

“En principio los policías estaban cuidando los supermercados, y cuando se ve que en su intento no pudieron hacerlo, entiendo que por eso se vinieron al negocio nuestro, que estaba cerrado, pero estaba sin custodia”, agregó Mignani, precisando que “este es el segundo, pues los dos negocios que entraron, el primer negocio, que es donde está todo destruido directamente, ese negocio fue el primero”.

Además, el comerciante sostuvo que “se organizaron, porque evidentemente de la forma como lo hicieron -es muy gráfico en el video como hacen las cosas- llegan todos juntos, empiezan a palanquear la entrada que está ahí, y después empiezan a sumarse cada vez más personas”.

La víctima estima que pueden llegar a ser unos 20 los que ingresaron, que lograron sacar lo que pudieron, y después llegó la policía y tuvieron que salir corriendo. “Adentro quedaron siete personas, que fueron las detenidas de este negocio. El otro lo destrozaron al primero”.

Consultado sobre si se trata de gente de la zona, expresó: “Sí, entiendo que se, no me consta, por el lugar para donde salieron”, y agregó: “lo que espero es que la sanción sea ejemplificadora, porque si no esto es tierra de nadie. Imagínense usted que la forma como ellos hicieron el robo, a cualquier persona la dejan en la calle en dos segundos. Vienen entre todos te levantan, te sacan todos y se van. Cuando llega la policía ya no hay nadie”.

“Yo hago un reclamo a la dirigencia política en general, para que se junte y que termine de tomar las decisiones correspondientes para que esto no siga pasando, porque no puede ser que un puñado de la población tenga preso el resto”, completó.

Producción periodística Daniel Gallardo