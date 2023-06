Ganó el concurso del Perro Más Feo del Mundo: la historia de 'Scooter'

Imagen ilustrativa

Scooter, un perro de la raza crestado chino, se alzó con el primer puesto en un concurso celebrado en California, Estados Unidos, donde se premia al canino más ‘feo’ del mundo. Caracterizado por su lengua notablemente larga en el lado derecho, como si estuviera mordiéndola, y con escasos mechones de pelaje blanco en la cabeza, Scooter fue quien se convirtió en el merecido ganador.

Durante la ceremonia de coronación, el presentador del evento mostró gran entusiasmo al presentar a Scooter, mientras que el canino temblaba entre los brazos de su dueña.

El concurso, conocido como El Perro Más Feo del Mundo, se celebra anualmente en la Feria Sonoma-Marin en la ciudad de Petaluma desde hace más de dos décadas. Su principal objetivo es fomentar la adopción de perros y celebrar la belleza en la imperfección.

Biografía de Scooter

Según un artículo publicado en el diario The New York Times, Scooter es un perro de siete años que enfrenta diversos problemas de salud, como deformidades en su hocico y patas traseras invertidas. Su vida estuvo en peligro cuando su dueño anterior decidió llevarlo a un centro de control animal en Tucson con la intención de que fuera sacrificado.

Afortunadamente, su actual dueña tuvo la oportunidad de conocerlo a través de un grupo de rescate llamado Saving Animals From Euthanasia (SAFE), y desde entonces se convirtieron en compañeros inseparables. Gracias a su singular apariencia, el crestado chino llamó la atención en el concurso y se hizo merecedor de un premio de 1.500 dólares, un trofeo y el cariño de los numerosos fanáticos que acuden cada año a la ciudad californiana para presenciar la elección del ganador.

En entrevista para dicho medio, Catherine Liang, una de las juezas del concurso, comentó que Scooter le recuerda, de la forma más tierna posible, a un hipopótamo peludo.

En la biografía del crestado chino publicada en la página del concurso, se explicó que la vida le dio una "segunda oportunidad" al perro, que ya no solo sobrevive, si no prospera. "Él no tiene idea de que es diferente a cualquier otro perro", se mencionó en su ficha de participación.

Después de que Scooter fuera anunciado como ganador del concurso, su dueña Linda Elmquist lo levantó en alto, notando que su vientre estaba completamente manchado. Con el paso del tiempo, el temblor que experimentaba Scooter comenzó a disminuir gradualmente, evidenciando un cambio positivo en su estado emocional.

"Al principio fue un poco triste ver las condiciones en la que se encontraba. Sin embargo, cuanto más pudimos interactuar con él, nos dimos cuenta de lo verdaderamente adorable y amoroso que es ese animal", aunó la jueza.

Tarny Tesconi, CEO de Sonoma-Marin Fairgrounds and Event Center, emitió un comunicado en el que hizo un llamado a los seguidores del concurso a reflexionar sobre los perros que participan en él.

Tesconi destacó que la gran mayoría de los caninos son rescatados de refugios o criaderos, lo que subraya la importancia de la adopción y la labor de los grupos de rescate en la protección animal.

"Si bien el concurso de El Perro Más Feo del Mundo es una celebración de las imperfecciones que hacen que nuestros perros sean adorables, muchos de ellos son rescatados de refugios y criaderos", detalló el CEO de la organización. "Usamos la diversión y la notoriedad de esta competencia para crear conciencia sobre la adopción de perros, que son como una familia y merecen hogares amorosos sin importar su distracción física", concluyó.