Familiares de las víctimas piden que la ley de alcohol cero se apruebe urgente

El oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo para sesionar y tratar este jueves 13 de abril, entre otros proyectos, la ley de alcohol cero al volante, que saldría aprobada por amplia mayoría. Si bien existen figuras a favor y en contra de la normativa, se especula que saldrá sin problemas.

Mariana Sena, secretaria de Compromiso Vial, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó que "es un tema muy importante para las familias de las víctimas sobre todo" y que desde la organización esperan esta aprobación desde hace tiempo.

En este sentido, hablando a favor, expuso su opinión: "Venimos diciéndole a toda la comunidad es que una ley de alcohol cero no viene a estar en contra de la industria vitivinícola, no viene a estar en contra de los puestos de trabajo, no viene a estar en contra del turismo por supuesto de Mendoza, como es este caso, en absoluto".

Y agregó: " La ley de alcohol cero lo que viene a hacer es a potenciar. Celebramos la producción del vino y el vino es la bebida nacional, pero el vino tiene que estar en la mesa no el volate de los argentinos, no en las rutas".

"De hecho el alcohol cero existe en el país, esto no es algo que los familiares lo venimos planteando fuera de contexto, por el contrario, el alcohol cero ya existe para todos los profesionales, para todos los conductores de nuestro territorio y es una gran incongruencia que en esa misma ruta en donde a un colectivero se le dice que no puede conducir con alcohol, se plantea la ambigüedad del 0,5 para los conductores profesionales".

En su postura, la entrevistada dejó en claro que “en la ruta y en la calle todos somos iguales, y todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones", por lo que consideró necesaria esta aprobación teniendo en cuenta que Mendoza es una provincia que tendría un privilegio en este sentido.

"Hoy hay más de 13 provincias que tienen alcohol cero. Esta ley viene a ampliar los derechos que tenemos todos los ciudadanos a transitar en el país con las mismas condiciones y garantías de derechos", detalló.

“El 0,5 es una especulación porque tomar dos vasos de alcohol para una persona que tiene una determinada edad o altura, o determinado estado físico impacta de forma diferente a otra persona", sumó en relación a que muchas veces se especula sobre la cantidad y cómo afecta a la masa corporal.

Por su parte, afirmó: " Ya se ha aprobado médica y clínicamente que el 0,5 es un valor de laboratorio y no de las personas".

Finalmente, concluyó: "Estamos a favor de la vida y la prevención, en eso creo que la provincia de Mendoza y todos los ciudadanos seguramente están más comprometidos por el lado de la vida, porque están sus hijos y familiares de por medio".