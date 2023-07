Falta de sueño: los graves resultados que provoca en nuestra salud

La vida moderna nos exige cada vez más. Y ese 'más' implica, muchas veces, sacrificar el sueño por el trabajo, el estudio, la educación o, simplemente, perder el tiempo en las redes sociales 'pegado' al celular. Una noche de sueño inadecuada provoca que la gente se sienta cansada, con propensión a cometer más errores, y hasta menos productiva.

La Fundación Nacional del Sueño publicó un informe, basado en más de dos años de investigaciones. Allí se pueden encontrar datos útiles e interesantes relativos al descanso necesario para cada edad.

-Adultos mayores de 65 años: entre 7 y 8 horas

-Adultos entre 26 y 64 años: de 7 a 9 horas

-Adultos jóvenes, entre 18 y 25 años: de 7 a 9 horas

Efectos de la falta de sueño

Varias son las investigaciones que desnudan las complicaciones de tener falta de sueño. Los efectos se pueden encontrar en todo el organismo, con una amplia gama de efectos negativos.

Salud mental

No dormir bien provoca mal humor e irritabilidad. Aumentan también el riesgo de sufrir depresión y ansiedad, y la falta de sueño afecta la capacidad para afrontar el estrés o gestionar emociones difíciles. Y en casos extremos se pueden presentar alucinaciones y delirios.

Funciones cerebrales

El sueño es útil para eliminar las toxinas que se han acumulado durante el sueño, y es crucial para asimilar todo lo que se vivió durante el día. Si no se duerme lo suficiente, el cerebro no tendrá tiempo para procesar los sentimientos y emociones del día, y de esta manera no se consolidarán correctamente los recuerdos. Resultado: uno despierta cansado.

Metabolismo

Las personas privadas de sueño ven afectado su metabolismo. Sufren una anomalía en las hormonas que controlan la saciedad, y, por lo tanto, vendrá el antojo de alimentos dulces, salados y ricos en almidón. Este desarreglo puede provocar aumento de peso, obesidad, y hasta diabetes tipo 2.

Cerebro y sistema nervioso

El cerebro se resiente en gran medida con la falta de sueño, y los efectos pueden ser parecidos a los del alcohol. Investigaciones recientes demostraron que manejar un auto con falta de sueño puede ser tan peligroso como manejar en estado de ebriedad. La falta de sueño puede provocar dificultad para hablar, movimientos espontáneos del ojo, y temblor en las manos.

Piel

Dormir mal puede resultar también en el aspecto general. Uno puede verse cansado o decaído de varias maneras, la piel puede tener un tono apagado, aparecen bolsas y ojeras. La piel necesita el apoyo de las hormonas para reconstruirse y mantenerse elástica. Si las hormonas no funcionan en forma óptima, la piel se apaga y se agota.

Tratamiento de la falta de sueño

El mejor tratamiento va a depender de las horas de sueño que se hayan perdido. Una lista de opciones pueden ser:

1. Dormir la siesta: si se perdieron horas de sueño, dormir una siesta puede reducir los síntomas. No hay que 'siestear' más de 30 minutos.

2. Buena higiene del sueño. Esto es clave para prevenir la falta de sueño.

3. Cuidado con los somníferos. El médico puede recetarlos, pero pueden perder eficacia con el tiempo.

4. Terapia lumínica. Si el insomnio es grave, es posible que el médico recomiende un tratamiento para restablecer el reloj interno del cuerpo.

5. Dispositivos para respirar. Si la falta de sueño se debe a la apnea del sueño, es probable que el médico recete un dispositivo para ayudar a respirar mientras se duerme.