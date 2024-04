"Entiendo que la Ley Bases es un borrador, pero yo voy a votar en contra"

El Gobierno nacional se encuentra abocado al debate de la semana que viene, en la que las distintas comisiones se encuentran trabajando sobre la nueva Ley Bases. Si bien Javier Milei contaba con tener sancionada dicha norma antes del 25 de mayo, fecha en la que firmará el pacto con los distintos gobernadores. Pero algunos legisladores ya se pronunciaron con firmeza, y no votarán a favor de la Ley.

Entre estos se encuentra el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo. Entrevistado en Sin Verso, por Ciudadano.News 91.7, el referente de Unión por la Patria afirmó, en referencia a la ley, "entiendo que hasta acá es un borrador que el Gobierno está terminando de pulir, y seguramente lo presentará en los próximos días". Pasadas las presentaciones formales de la charla, Arroyo se tomó unos minutos para explicar "los cuatro grandes ejes" con los que cuenta la nueva norma lega.

"Uno de los primeros pilares de esta ley es la delegación de facultades que puede tener un presidente para que pueda hacer decretos de necesidad y urgencia en temas económicos, administrativos y de energía", comenzó diciendo el legislador. Esta es una de las premisas fundamentales de la campaña de Javier Milei, en su intento de comenzar a ordenar las cuentas públicas y llegar, en lo posible, al tan mentado y deseado "déficit cero".

El segundo eje que nombró Daniel Arroyo tiene que ver con el debate sobre las privatizaciones. "Pero la Ley Bases parece haber dado marcha atrás en este caso, sobre todo con el intento de privatización del Banco Nación. Más que nada, insistir con ese proyecto", entiende Arroyo.

"En tercer lugar", seguía enumerando Arroyo, "está el tema de Ganancias. Lo que plantea esta ley es que aquel empleado que gane arriba del millón ochocientos pague Ganancias, lo que representa un problema: volver a insistir con el tema del salario. Nosotros, desde Unión por la Patria, votamos en contra, votamos para eliminar la cuarta categoría hace meses, pero junto con eso se vuelve a incorporar la idea de las horas extras y de quien toma un cargo nuevo. Por ejemplo -relata Arroyo-, un médico hace una cuarta guardia, y ganaría menos que si no la hiciera. O alguien va a trabajar un sábado a hacer horas extras, y gana menos plata".

En este tema, el exministro de Desarrollo fue categórico: "Yo voy a votar en contra de la Ley Bases, porque creo que la orientación no es buena. Entiendo que el gobierno logrará una votación en general, con el acompañamiento de los que llaman 'bloques dialoguistas'. Esta vez será diferente de la vez anterior, cuando el Ejecutivo mandó una ley de 684 artículos que no tenían ningún sentido, porque mezclaban salud mental, educación, retenciones, fórmulas jubilatorias y todos los temas que se les vinieron a la cabeza. Terminó todo achicado a poco más de 300 artículos, luego vino a Diputados, y hubo 144 votos a favor. Empezó en general, se trató en particular, y al quinto artículo volvió todo para atrás".

El país ahora, y dentro de poco

Los periodistas Rebeca Miranda y Cristian Ortega, en el envío de Ciudadano News 91.7, consultaron a Arroyo acerca de la situación actual del país, y cómo lo ve en el futuro cercano. "La Argentina va a crecer en los próximos años, porque tenemos litio, alimentos, energía, economía del conocimiento, y tenemos un buen futuro, independientemente de quién gobierne. El mundo demanda lo que tenemos, y es una gran oportunidad. Pero en el contexto actual, veo todo muy complicado", expresó.

"Entiendo que la sociedad ha votado un cambio, un cambio que signifique que el Estado se corra, que no se meta tanto, que haya más libertad. Pero de ahí a la nada misma, y todo el mercado a lo bestia, es absurdo. Estoy muy preocupado", se lamentó el diputado nacional.