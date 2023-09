Emocionante video: ¿por qué extranjeros eligen a la Argentina a pesar de todo?

El diario El Nacional, de Asunción, publicó un interesante video donde se ve y escucha a varios extranjeros contando su experiencia de vivir en la Argentina, pese a la crisis económica y al 110% de inflación anual que se registra por estos tiempos en nuestro país.

El medio rescata una serie de entrevistas realizadas por el Canal 12 de la provincia de Córdoba, filial de El Trece de Buenos Aires (Grupo Clarín), a extranjeros que eligieron a Argentina para vivir, trabajar, estudiar y, en definitiva, progresar.

Estas posibilidades, según afirman, son prácticamente imposibles en Paraguay. El foco lo ponen en la educación pública, que evita que la pobreza “sea hereditaria”, como pasa en el país hermano. “En Paraguay hay ricos y pobres, y ser pobre casi que es hereditario y algo de lo que me parece hermoso de Argentina es que la persona que tenga ganas de estudiar puede estudiar, y puede ser profesional y vivir bien. Eso no ocurre en Paraguay porque las universidades son carísimas, entonces no se puede estudiar y el hijo del pobre sigue siendo pobre”.

Una peruana, por su parte, afirma: “En Perú no hubiera podido educar a mis hijas. La educación superior allá es muy cara”.

Por último, una de las mujeres entrevistadas por el canal cordobés, afirma: “Ustedes (por los argentinos) son mucho más pesimistas que nosotros, tal vez porque han tenido mucho más”.

Mirá el video completo, acá: