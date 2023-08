Elecciones 2023: así funciona el ChatBot en WhatsApp para responder dudas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó un ChatBot en WhatsApp para responder dudas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre.

El asistente virtual brindará información útil para los ciudadanos durante todo el proceso electoral. Estará disponible al agregar el número 11 2455-4444 en WhatsApp, informó la CNE en un comunicado.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Gustavo Mason, subdirector General de la Cámara Nacional Electoral, explicó qué es el chatbot: “Este asistente virtual, que para la gente que está en el mundo moderno es habitual tener este sistema, para nosotros es novedoso, si bien es cierto que en la elección pasada lo habíamos puesto en acción, pero fue casi a último momento y faltaba probarlo más, ahora, en cambio, es un sistema más probado, que tiene rapidez en responder nuestro menú de opciones".

“A través de este asistente virtual vamos a poder verificar por ejemplo el lugar en el que voy a votar, también saber el número de mesa, el de orden. Esto nos va a permitir a su vez agilizar el trámite de votación porque es muy bien bienvenido por el presidente de mesa el hecho que uno le diga el número de orden, para que al momento de buscarme en la planilla de padrón, va a verificar que con el número que le di irá más rápido en la lista".

Además, "va a facilitar en aquellos que son autoridades de mesa a poder likearse al curso de capacitación y poder de esa manera llegar al acto electoral mucho mejor muñido para poder desarrollar su tarea", reconoció.

Asimismo, explicó cómo hacer para descargar este chatbot: “A través del número telefónico, hay que agregar el contacto que es 11 2455 4444, una vez que se agrega el contacto en el celular, ahí pueden hacer funcionar el menú de opciones, en donde habrá estas posibilidades que comenté, y amen también de poder entrar al registro de infractores al deber de votar, es decir justificar la no emisión de voto. Y también se pueden efectuar denuncias a través de este sistema".

“Creo que en algunos otros países también se está implementando, pero realmente nadie puede desconocer el avance de la tecnología en el día de hoy. Todos tenemos un celular", reconoció Mason.

“Un dato importante es que es toda información es fidedigna, real, objetiva, con lo cual acá no hay tendencia política, están hablando con la justicia electoral nacional. Estamos dando una herramienta para generar una tranquilidad mayor en el ciudadano".

“Puede suceder que algún ciudadano se vea impedido de ir a votar el día de los comicios, tenía la intención de ir, pero por ejemplo se enferman, se ven impedidos de ir, o están a más de 500 kilómetros de distancia, en el caso tendrán que requerir el certificado ante la policía federal de la zona, y el certificado médico correspondiente, deberán ser incluidos en el registro, van a tener que entrar a la justificación de no emisión de voto para no estar luego incluido en el registro de infractores".

Y amplió: "Si no hicieran este trámite y pagar la multa correspondiente. Si es la primera vez que no votar asciende a $ 50, si es la segunda vez $100 y así sucesivamente hasta $500 en total. Pero más allá del valor de la multa, lo cierto es que si no justifican la no emisión de voto durante los próximos 3 años pierden la posibilidad de ingresar a cualquier organismo público estatal a trabajar, por ejemplo. También se encontrarán impedidos por 1 año de hacer trámites a nivel nacional, provincial y local".

Y concluyó: “Somos partícipes de la renovación de autoridades del país. Pensemos en ejercer nuestro derecho de sufragio. Es en el momento en donde somos escuchados y donde damos nuestra soberanía en poder de nuestros representantes. Entonces hagamos que esto valga, no perdamos esa oportunidad. Me parece que ese es el mensaje”.