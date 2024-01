Germán Romero, director General del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó qué pasa detrás de los mostradores y que aconteció en diciembre, en materia inflacionaria respecto al consumo hogareño.

“Medimos un 30,4% de inflación para diciembre, los precios se movieron todos en general, todos los rubros, pero vamos a destacar el rubro de máxima ponderación que es alimentos y bebidas, que tuvo una suba superior a la inflación en torno al 37,1%”.

“La canasta básica total durante diciembre, aquello que necesitó una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza se situó en 556 mil pesos y la indigencia en el orden de los 347 mil pesos, habidas cuentas que fue lo que más aumentó, alimentos, de fines de noviembre durante todo diciembre, tenés subas exorbitantes”.

Romero, respecto a la actualidad del consumo, dijo lo siguiente: “El consumidor ha mermado su compra, la caída del poder adquisitivo es muy visible, de hecho, los comercios de proximidad, como almacenes, carnicerías, verdulerías, pollerías y demás, han disminuido sus ventas en diciembre del 2023 respecto del 2022 en un 22%".

"En estos comercios de proximidad compra más del 70% de la población y aclaro que no es por elección, sino porque muchas familias ya no pueden ir a una gran superficie, no reúnen un volumen monetario suficiente para hacer una compra mensual, quincenal o semanal, van a comprar la diaria, lo que puedan con el billete que tengan en los comercios de proximidad. Se cayó un 22%, se nota la pérdida de poder adquisitivo”.

“Por otro lado, las familias siguen financiando, seguimos con que casi 9 de cada 10 familias financian algún tipo de alimento, lo hacían hasta noviembre con tarjetas de crédito, con fiado después, hoy el fiado ocupa el primer lugar en el ranking porque las tarjetas de crédito ya se encuentran en mora en muchas familias de Argentina".

"Es la principal causa de deuda que tienen en Argentina, se saturó el cupo, los intereses son caros, lamentablemente se van a desfinanciar de ese instrumento y no ocurre nada en los comercios vecinos para que puedan asistirlos con una suerte de financiación porque lamentablemente no tienen mucha más espalda los comerciantes”, expresó el cordobés.

Volvió el fiado

“Volvió el fiado después de varios años. Pensamos que no se iba a superar nunca la tarjeta, pero ya se veía una merma de la tarjeta en noviembre, pensábamos que podía tener que ver con el programa de devolución del IVA, pero las encuestas informaron que no era eso, sino que se encontraban demorados los pagos.

"Es una situación preocupante que va de la mano con los otros indicadores, tenemos que un 54% de las familias que no pudo completar la totalidad de la canasta básica, otras veces lo hemos hablado, esto si bien por ingreso no están en la indigencia las familias, en la práctica lamentablemente sí, tenemos una familia que tiene ingresos por 450 mil pesos que tiene que destinar parte de esos ingresos a comprar una garrafa, a pagar una boleta de luz, que tiene que pagar el transporte urbano, el remanente que le queda no alcanza a cubrir los 347 mil pesos que indican que necesitan para cubrir la canasta básica alimentaria”.

El entrevistado aseveró: “Es una indigencia y una pobreza que es nueva, que se está sintiendo en el seno de los hogares. La línea de pobreza está en 555 mil pesos, indefectiblemente la mayoría de las familias que no tienen doble ingreso están bajo la línea de pobreza. La nueva pobreza es preocupante, no es asistida por ninguna ayuda estatal”.

La compra en los supermercados

“Los supermercados tienen ventajas que les permite fijar sus propias reglas de juegos, es decir, ahora lanzaron a nivel nacional, es un programa propio de ellos, de un 20% de descuento. No están indicadas cuáles son las marcas, pero son estrategias de marketing y nos parece bien, todo lo que pueda favorecer es legal".

"Hoy entendemos que estamos compitiendo de manera leal, tanto los súper como los almacenes. Vamos viendo el mercado como está, lo cierto es que la mayoría de los clientes compran en los comercios de proximidad por las razones que decía”.

“Nos enfrentamos a dos problemas, uno es que las empresas tiene dispersión, los mayoristas que abastecen a los comercios de proximidad, a los almacenes, tienen precios muy distintos, hay dispersión allí, no está claro desde ese punto, de ese intermediario".

"Cuál es el precio real, por supuesto que hay especulación, hay abuso en las empresas mayoristas y habrá comerciantes de proximidad que también, lo que si por suerte para los consumidores de los comercios de proximidad se autorregula porque la competencia está ahí nomás, hablamos que alguien que por ejemplo va a comprar un pote de dulce de leche, se lo cobran 2500 y en otro almacén lo tienen 1500, indefectiblemente ese cliente al otro negocio no vuelve más”.

“Los consumidores se autorregulan, pero no hay consenso, hay dispersión de precios. No tenemos precios de referencia, un azúcar puede estar desde 1200 hasta 2300 pesos, no sabemos cuál es el precio real".

"Las empresas mismas están recortando la entrega, vienen con un precio a la semana y al día siguiente la suben, el almacén no sabemos si lo compró hoy o ayer y realmente es difícil este contexto para normalizar, estabilizar los precios y que la gente tenga precios de referencia”, explicó Romero.

Grupos de WhatsApp para los mejores precios

“Hoy me comentaban que hay muchos grupos de WhatsApp donde los vecinos saben dónde están los mejores precios del barrio, esa es la lógica. Las aguas todavía no se van a calmar, los precios siguen subiendo, aumentó el combustible en enero, enero promete ser más inflacionario que diciembre y a pesar de la caída de demanda los precios de oferta no se reducen, así que habrá que esperar un par de meses para que se calmen las aguas, al menos para que se estabilicen los precios”, explicó el funcionario de comercio.

Producción Periodística: Sebastián Peralta- Alejandro Álvarez