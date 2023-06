El teletrabajo cambia el cuerpo: como nos veremos en 80 años

Hablar de teletrabajo se ha vuelto habitual luego de la pandemia de Covid-19, ya que numerosos empleos adoptaron la modalidad, en muchos casos sin contar en los hogares con espacios e infraestructura adecuadas. Partiendo de esa base, la empresa escocesa Furniture at Work, encaró un estudio analizando las distorsiones corporales que se podrían sufrir de ahora hasta el año 2100, si los hogares no se adecuan con las medidas necesarias para tener un ambiente saludable de home office.

Para ello se basaron en Anna, una teletrabajadora que muestra cómo evolucionarían los individuos tras largas jornadas en espacios no adaptados a las necesidades humanas. La mujer posee joroba, ojos oscuros e hinchados y manos como garras. "Anna muestra muchos efectos físicos debido al uso constante de la tecnología, la exposición a la pantalla y la mala postura, además de resaltar posibles problemas de salud mental", explicó Furniture at Work.

Una de las causas tiene que ver con trabajar desde la cama, lo que llevaría a que resulten en espaldas encorvadas y hombros levantados. En el caso de la vista, puntualmente tiene que ver con mirar fijamente una pantalla durante todo el día, con los consecuentes ojos rojos e hinchados. Las manos en forma de garra se provocarían tras estar largas horas con las manos enroscadas alrededor del mouse.

Otros rasgos visibles, como el sobrepeso, tienen que ver con el mismo estilo de vida poco saludable, al que se sumaría un sistema inmunológico débil a partir de la falta de aire fresco. Asimismo, la salud mental también se vería afectada, siendo víctimas de ansiedad y depresión.

Una investigación de la Universidad de Leeds sirvió como punto de partida del trabajo, ya que descubrió que un tercio de los trabajadores remotos del Reino Unido no tienen un espacio de trabajo adecuado en casa. "Para visualizar los efectos de no tener un lugar adecuado para trabajar en casa, Furniture At Work utilizó investigaciones científicas y trabajó con expertos en atención médica para revelar cómo podría ser el trabajador remoto del futuro", precisó la empresa escocesa al respecto.

Desde el mundo de la medicina la respuesta fue que quienes emplean esa modalidad de trabajo deben tomar medidas para mantenerse saludables. Brian Clark, fundador de United Medical Education, sostuvo que: "los trabajadores remotos deben tomar descansos regulares para estirar y mover el cuerpo para ayudar a evitar el dolor de espalda y cuello".

A su vez, Sarah Gilbson, directora de Proactive Healthcare, aconsejó seguir la regla "20-20-20". "Seguir la regla 20-20-20 es una excelente manera de cuidar tus ojos si pasas mucho tiempo mirando pantallas", aseguró.

Según la especialista, la técnica consiste en "mirar hacia otro lado de la pantalla cada 20 minutos durante 20 segundos y concentrarse en algo a 20 pies de distancia (alrededor de 6 metros)".

Mientras tanto, si el individuo trabaja regularmente desde casa, Clark aconsejó adecuar el espacio dedicado al trabajo. "Configurar un espacio de trabajo designado con muebles ergonómicos también es importante para establecer límites claros entre el trabajo y el tiempo personal", manifestó.