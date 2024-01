El municipio de Bariloche enfrenta el déficit habitacional

Normalmente el déficit habitacional está en la agenda de gobiernos nacionales y provinciales, pero en este caso, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, quien se comprometió a abordar el tema en campaña, promete generar 2.000 terrenos sociales, tasados a una cuota mensual entre 23 y 27 mil pesos por mes.

Los 6.000 ciudadanos inscriptos el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas serán los prioritarios para acceder, y señalan que desde el municipio avanzará en todo lo que esté a su alcance con los recursos propios para cumplir el compromiso. Para esto negoció la adquisición de unas 250 hectáreas para fraccionar en lotes sociales, que serán adjudicados una vez que esté adecuada la infraestructura.

No obstante, un problema es que no hay servicios, por la falta de obras que complicó la urbanización en áreas donde podría haber tierras disponibles, y habla de agua y la electricidad, porque no son factibles nuevas conexiones de gas hasta que se solucionen las obras complementarias del gasoducto cordillerano.

"Cada uno de estos terrenos va a estar tasado a una cuota mensual de entre 23 y 27 mil pesos por mes, para que ese dinero nos sirva para comprar más tierras para otros barilochenses", dijo en declaraciones radiales, y el monto de las cuotas es estimado porque el valor del metro cuadrado para loteos sociales se fija por ordenanza, y actualmente es de 1.000 pesos.

“Bariloche crece y crece y viene mucha gente a vivir, el problema es la vivienda. El Estado nacional no entrega nada por lo que vamos a entregar terrenos, no vamos a poder entregar vivienda pero estamos tratando de que tengan los servicios y que cada uno haga su casa como pueda, es lo que nos queda, lamentablemente”, explicó el mandatario,

Además precisó que "seguramente será primero el que tiene familia y el que necesita realmente, después vamos a ir viendo, pero buscamos que todo aquel que realmente necesita tenga un terreno. Bariloche debe ser una de las ciudades que más crece en el país, viene mucha gente a vivir y el problema es la vivienda”, sostuvo.

"Tiene dos caras, por un lado está el turismo, donde está la cosa linda del Oeste y por segundo término tenemos el Sur, que es el Alto, donde viven los trabajadores, la gente humilde e incluso hace más frío que en el Bariloche de abajo".

" El problema es buscar el equilibrio entre la ciudad que es muy linda y viene mucha gente a disfrutar con capitales económicos importantes, con los lugares que tenemos una pobreza importante en el Alto donde van 200 personas a comer del basurero".