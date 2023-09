El Instituto Malbrán inauguró este lunes un laboratorio de bioseguridad que permitirá trabajar con agentes patógenos peligrosos y contagiosos, cuya inversión fue de 442 millones de pesos. En el acto de inauguración estuvieron presentes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

La complejidad del laboratorio son tales que existen solamente 50 en todo el mundo con esas características. "Contar con este laboratorio -expresó la ministra Vizzotti- es un paso muy importante, no solo para las situaciones de emergencia, sino para la investigación. Es un tipo de laboratorio que permitirá trabajar con patógenos para los que no hay vacuna, o que directamente no tienen tratamiento en la Argentina. Con esta inauguración tenemos todas las herramientas para hacer diagnóstico e investigación".

La funcionaria explicó que "los trabajadores del instituto podrán hacer su labor sin tener riesgo, sobre todo en patógenos que tienen una alta mortalidad o letalidad". Por su parte, Pascual Fidelio, director del Instituto Anlis Malbrán, remarcó que "este laboratorio garantiza la soberanía sanitaria de Argentina y la región, ya que los patógenos no tienen fronteras".

Fidelio realizó un repaso de la inversión realizada en toda la red de laboratorios que conforman la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán) -conformada por el Instituto Malbrán y laboratorios de todo el país), y recordó que del 2020 hasta aquí se ha realizado una inversión en todo el país que asciende a 64 millones de dólares.

El BSL 4 cuenta con una superficie de 95 metros cuadrados, y está diseñado para trabajar con agentes patógenos extremadamente peligrosos y altamente contagiosos. Esto es de gran utilidad para la investigación y el desarrollo de vacunas, tratamientos y medidas de prevención contra enfermedades infecciosas graves.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó que "hoy no estamos frente a la emergencia de una crisis sanitaria, y por eso es el momento de desarrollar estas inversiones para prepararnos y estar fuertes para esos momentos, pero ahora tiene mucho más equipamiento, más obras y más profesionales que pueden hacer frente a cualquier circunstancia que sufra Argentina. Ese es el camino que nosotros creemos que hay que hacer".