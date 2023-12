El histórico fotógrafo presidencial la pasó mal con Alberto Fernández

Cuando uno piensa en fotos de los presidentes, en Olivos o la Casa Rosada, inmediatamente vienen a la mente las notables imágenes de Víctor Bugge, como aquella de Alfonsín y Menem caminando por los parques de espalda, con las manos detrás, que recorrió el mundo.

Pero el histórico profesional de la imagen reveló que la pasó mal con el mandatario saliente, y sufrió un “pico de depresión” luego de, según aseguró, ser desvinculado del gobierno de Alberto Fernández. En el cargo desde 1978, afirmó que hace un año y medio le impidieron hacer más fotos, pese a que forma parte del staff oficial.

A partir de esto sufrió problemas de salud “de una forma casi terminal. Todavía no salí del trauma”, confesó. Bugge estuvo en el momento en que el expresidente Fernando de la Rúa dejó la Casa Rosada en helicóptero en diciembre de 2001, y recordó que quedó solo en el salón blanco, escuchando insultos de la multitud que aguardaba en la plaza una respuesta del gobierno ante la crisis económica que sufría el país.

También tomó la foto cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Jorge Rafael Videla de una de las paredes de la casa presidencial.

Pero en estos años las cosas cambiaron. Explicó que con todos los presidentes que fotografió tuvo una buena relación, salvo con Alberto Fernández, porque no le permitieron seguir sacando fotos en la Casa Rosada, en este caso, a Alberto Fernández. “Hace un año y medio, de un día para el otro, me impidieron seguir sacando fotos y emitiendo fotos, como lo hice durante 40 años, me arruinaron”.

“Yo vi a Videla, a Viola, a Galtieri, a Bignone, a Alfonsín, estuve en los 10 años de Menem, con De la Rúa, Rodríguez Saá, Camaño, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, sus dos mandatos, Mauricio Macri, y nunca tuve un problema, y lo tuve ahora; o sea que el problema no fui yo, evidentemente, porque si todos los presidentes que te acabo de nombrar me permitieron estar a un metro de ellos, con mi cámara, y después de un día para el otro pasa esto, evidentemente el problema lo tuvieron ellos”, explicó, y agregó: “Con todos los presidentes yo tuve una relación muy respetuosa, sería injusto decir que alguien fue mejor, y este fue el peor”.

“Después de 45 años que te peguen un trompazo en la nuca doloroso me afectó de salud. Fuimos dejados de lado por el equipo del presidente. Son cosas que le pasan a un laburante, pero mi vida la dejé ahí”.

Con respecto a la asunción de Milei dijo tener “expectativas” por “volver a las canchas”. El fotógrafo adelantó que desde el gobierno electo le anticiparon que iba a volver a trabajar. “Yo estoy a disposición. Estoy en pie y el domingo haré la asunción de Milei. Lo estoy esperando con muchas ganas, es como salir del pozo”, concluyó.