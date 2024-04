"Lo que busca el Gobierno es calmar el descontento social"

La decisión del Gobierno nacional, de que las empresas de medicina prepaga no pueden seguir aplicando los aumentos que se venían aplicando desde diciembre, y que además deben retrotraer las cuotas al valor que tenían en ese mes, generó sorpresa en un primer momento, pero luego comenzó a preocupar a muchos beneficiarios: nadie tiene muy en claro qué va a suceder.

Miriam Medina es una abogada especializada en amparos de salud, y en diálogo con Sin Verso, por Ciudadano News 91.7 destacó que la situación actual es compleja, y de alta incertidumbre: "La resolución salió hace poco, y ahora falta ver qué harán las prepagas".

Esta medida, impulsada por el Ejecutivo nacional a través de un DNU, obliga a las empresas a frenar los aumentos que se venían dando desde diciembre 2023, ajustando los nuevos valores a un índice de precios al consumidor.

Pero la profesional desconfía del procedimiento: "La cuota no va a volver a la cuota que tenía en diciembre. No será al valor desproporcionado actual, será más baja, pero no al monto que había en diciembre. Esta medida es por seis meses, pero no sabemos qué va a pasar después".

En este sentido, Medina aconseja que los afiliados lean la resolución, "porque en ningún lado dice que hay que devolver el dinero descontado. Esto es algo que dicen los medios de comunicación, pero en la resolución no aparece en ningún lado".

Miriam Medina, abogada

La abogada recomienda a los afiliados presentar un reclamo a las prepagas, solicitando que sigan la medida indicada por el Gobierno, "porque es desde el mismo Gobierno que se está informando que la resolución dispone la retroactividad de la cuota y su posterior devolución de dinero", detalla Miriam Medina.

"El fondo de esta cuestión es más que nada político", agrega. "Lo único que se busca es calmar el descontento social que hay con el Gobierno".

“El gobierno quiere resolver o subsanar algo que ellos mismos provocaron con el dictado del DNU, entonces hoy tratan de resolver que los afiliados pagaron una fortuna en aumentos. Pero el daño ya está hecho, muchos afiliados se dieron de baja, y gastaron sus ahorros", explica la abogada.

En este último sentido, la abogada comenta que "se iniciaron miles de amparos contra las prepagas en todo el país. El descontento de la gente es general, ya que muchos pensaron que el Gobierno iba a gobernar a favor del pueblo.

La gente se ve afectada por la liberación del mercado, y confiaron en los empresarios. Pero las prepagas siempre van a tener fundamentos para defenderse y decir que no les conviene, o que no corresponde, porque obviamente hay una inflación en todo, en remedios, servicios y prestaciones". Medina dice que esta inflación no justifica que aumenten desmedidamente: gente que pagaba 70 mil pesos, hoy paga hasta 300 mil pesos. "Es desmedido, abusivo", se queja la entrevistada.

"No se sabe qué pasará luego de seis meses", reflexiona la profesional. "Nadie sabe bien qué harán las prepagas que no están incluidas, y seguramente deberá existir un amparo contra esas empresas. En definitiva", concluye Medina, "no hay que dejar de asesorarse, y proceder al reclamo correspondiente".