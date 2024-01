El desgarrador relato de los padres de Tomás Tello: “Era un chico bueno y bondadoso”

Samanta expresó este lunes que solo quiere “justicia” para su hijo Tomás Tello, de 18 años, asesinado de una puñalada esta madrugada en la localidad de Santa Teresita, en la costa atlántica, tras ser atacado por una patota.

“Era un chico bueno y bondadoso, trabajaba, a veces salía con los amigos. Ni siquiera tenía novia”, dijo la mujer, quien además tiene una hija de dos años y actualmente está embarazada.

Además, remarcó que “es muy injusto lo que le hicieron a Tomy, no creo en la justicia, pero ojalá la haya. Voy a mover cielo y tierra”.

Por otra parte, la mujer confió que desconoce los motivos que derivaron en la muerte de su hijo mayor: “Sé que se pelearon en la playa y lo fueron a buscar, seis cuadras..., nada más. Ahora están investigando las cámaras y buscando más testigos”.

“Solo quiero justicia. Soy una madre consciente, si él hubiera sido un ‘chorrito’ podía imaginarme esto, pero no era el caso", añadió en declaraciones al canal TN.

Asimismo, Samanta comentó que "entre los detenidos parece que hay vendedores de playa, dos menores, un hombre de 57 años..., pero no tengo idea. A mí me avisaron a la mañana, sé que en el hospital hicieron lo que pudieron”.

“Él era muy alto, siempre le decía que para pegarle tenían que agarrarlo entre varios, y me respondía que no me hiciera problema, que eso no iba a pasar”, concluyó.

El padre

El padre de Tomás Tello habló sobre el crimen de su hijo y pidió Justicia. Además, advirtió que, de no conseguirla, lo hará por sus propios medios.

Daniel también criticó el accionar de la policía y de las autoridades de la localidad del Partido de la Costa, ya que afirmó que nadie se contactó con él desde el municipio tras el asesinato de su hijo.

En declaraciones radiales, Daniel aseguró que su hijo fue atacado por "más de nueve cobardes" y que "nadie hizo nada" para evitarlo.

Además, manifestó que "el Partido de la Costa cada vez está peor", y dijo que "nadie del municipio" se contactó con él tras el crimen de Tomás. "Hace 55 años vive mi viejo acá, hace 38 nací yo acá y hace 18 nació mi hijo, y es siempre lo mismo", añadió el hombre entre lágrimas.

Además, el padre de la víctima cuestionó la seguridad en esa localidad: "Si usted va a organizar o va a haber un evento de más de 2.000 personas, casi todas alcoholizadas, en el medio del centro de Santa Teresita, ¿va a poner a diez policías para 2.000 personas?".

"Esto empezó a las cuatro y media de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las siete. A las seis de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea, me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y a puñaladas y nunca fue la policía, nunca", manifestó el padre de Tomás.

Finalmente, el hombre reclamó justicia y advirtió que, de no haberla, la buscará por sus propios medios: "Que se haga justica. Yo me fui de Santa Teresita y estoy en la casa de mi novia, que es la única que me tranquiliza, y no quiero hacer nada. Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo".

"Cuiden a sus hijos porque de un segundo para el otro no lo tienen más", concluyó.

Por el crimen, hay nueve personas detenidas, entre ellas dos menores de edad. Uno de los agresores fue identificado como Damián Kopenian, de 21 años, quien sería el autor material del asesinato.

La autopsia

Según los detalles de la autopsia, el joven sufrió una herida “punzocortante”, ya que recibió una puñalada en el medio del pecho “directamente dirigida a la línea media del tórax”, indicó.

Lo cierto es que los médicos no pudieron salvar a Tello debido a la gravedad de la herida. “Fue tan profunda que generó una laceración de la aurícula derecha del corazón, provocó un taponamiento cardíaco, una hemorragia, un shock hipoglémico que le generó una muerte en muy pocos minutos”, detalló.

