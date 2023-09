El Covid nunca se fue: se incrementaron los casos, crecen las muertes

Aunque los fatídicos días del aislamiento social y de las muertes en soledad no son ya un tema cotidiano en los medios, el COVID sigue su derrotero enfermando personas y a veces segando vidas.

La aplicación masiva de vacunas fue de gran beneficio, pero el descuido y el relajamiento de las precauciones es un factor que impide si no la eliminación del contagio, sí la reducción a una mínima expresión.

Para actualizar la información y entender qué es lo que está pasando con el tema, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) convocó a Hugo Pizzi, médico epidemiólogo, quien en entrevista con el medio indicó: “Nunca se fue el COVID. Del 1 de enero a hoy hubo 77.100 casos de coronavirus, entre los cuales se cuentan 336 muertos".

"Por lo tanto eso engrosa los 11 mil fallecidos anteriormente, esto quiere decir que evidentemente el virus siguió circulando y las nuevas variantes que existieron en el mundo de una u otra manera llegaron".

"Por lo tanto desde hace un largo tiempo preconizamos que hay que actualizar las vacunas, porque la vacuna existente hoy es muy superior a todas las que nos colocamos antes. Tiene en el mismo frasquito la misma inyección el virus ancestral de Wuhan, el chino, más el Ómicron que es el que está dando los coletazos en el mundo".

"Después, porque declinan los anticuerpos después de 6, 7 meses. Por lo tanto, si actualizo una vacuna los anticuerpos suben, se estabilizan, se armonizan, se equilibran y se prolongan en el tiempo."

"Ahora, siempre hemos dicho, mayores de 50 años, sea sano o no lo sea, pero debajo de los 50 años cualquiera persona que tenga una comorbilidad, ejemplo un diabético, un cardiópata, un obeso mórbido, un asmático, un inmunodeprimido, tenga 11, 22 años, 7 años, tiene que actualizar la vacuna. Ese es el secreto que nos va a hacer mucho más sólido y nos va a hacer eludir los embates de este virus”.

El por qué de los fallecimientos



“Estuvimos mirando detenidamente las 336 historias clínicas de los muertos, y eran personas no vacunadas o mal vacunadas. Lo que les decimos es protéjanse, tenemos COVID”, advirtió".

Al respecto continuó explicando: "Hubo un 120% de crecimiento de casos en el último mes: “Creo que fueron más porque no hay registros. Hay mucha gente que cree que ha tenido una gripe, no se hizo el testeo, pero tienen que ser más casos, pero estoy convencido que tenemos que ir a vacunarnos".

Insisto, la vacuna que tenemos es superior a todo lo conocido. Aprovechemos esta circunstancia que es gratuita, nos va a dejar sólidos, pero no únicamente mayores de 50 años, todo aquel que tenga un problema menor de 50, tenga alguna patología, embarazadas incluidas, hay que vacunarse.

“Están circulando mucho los virus respiratorios. La pregunta es ¿son todos gripe? no, puede que sea COVID, no se sabe”.

“Hoy en todos los hospitales escuela hay comités integrado por distintas especialidades, desde un médico infectólogo clínico, neurólogo, fisioterapeuta, para tratar de subsanar todo el daño que dejó el covid, el virus ha dejado hasta cuadros de demencia, problemas de corazón, renales, oculares, auditivos, entonces es muy delicado esto, no hay que dudar de ponerse la vacuna”.